Llega el 'radar' de infecciones de transmisión sexual: la 'app' que rastrea de manera anónima posibles contagios

El número de contagios de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se está disparando. De hecho, en los últimos años ha habido un incremento del 440% de casos, sobre todo de gonorrea, sífilis y clamidia. Con todo, desde las administraciones buscan frenarlos. Así nace Contacto, la aplicación que rastrea de forma anónima posibles contagios.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) y liderada por María del Carmen Navarro, especialista en VIH y coordinadora del proyecto.

"Esta aplicación está creada y va dirigida, sobre todo, a aquellas personas que mantienen relaciones sexuales a menudo con diferentes personas. En los últimos años, se han incrementado mucho este tipo de encuentros. Han cambiado las dinámicas en relaciones. Y el uso del preservativo ha bajado", cuenta Navarro.

La plataforma funciona como todo un radar notificando a las personas (a través de una alerta) si sus contactos sexuales más recientes tienen alguna infección de transmisión sexual. Pero, ¿cómo lleva a cabo esto la aplicación? Y, ¿cómo puede ser de forma anónima?

"La plataforma se basa en un sistema de vínculos a través de códigos QR. Toda la información de los teléfonos queda encriptada de forma anónima, de manera que si una persona notifica al cabo (tras una revisión) que tiene una ITS se les mandaría una alerta (a través de la app) a sus contactos sexuales más recientes. Todo ello, sin revelar ningún dato", cuenta Navarro en una entrevista con este medio.

Con el anonimato se pretende impulsar que las personas afectadas no tengan miedo a comunicar las ITS, ya que muchos no lo hacen por el miedo a ser juzgados.

¿Y cómo notifican los contagios? Simplemente, la persona afectada, cuando tiene el resultado de sus pruebas, es quien personalmente lo indica en la app. Sin necesidad de subir análisis ni más datos que revelen más sobre su información más íntima.

Con todo esto, puede ocurrir que haya falsas notificaciones. Ante esto, la doctora añade que son conscientes de ello, pero también explica que no tiene mucho sentido que las personas mientan con este tipo de enfermedades porque supuestamente quienes la utilizan son "gente que quiere y se preocupa por cuidar su salud sexual".

Actualmente, la app se encuentra en fase piloto, y se espera que en el primer trimestre de 2026 se empiece a probar con pacientes que están tomando la PrEP (profilaxis previa a la exposición), una pastilla para aquellos que son más vulnerables y están más expuestos al contagio de VIH.

En desarrollo

"Son personas que las revisamos cada dos o tres meses, que las tenemos localizadas y queremos ver ese feedback con ellas y qué les parece, saber cómo lo están usando y si hay algún error poder identificarlo cuanto antes", añade.

Así, el proyecto empezará con estos pacientes sólo en Barcelona, para a lo largo de 2026 extenderse a personas que toman la PrEP de toda España. Así, quieren fomentar que, en los próximos años, la pueda usar el resto de la población. "Para lo que todavía queda un largo recorrido, claro", añade la doctora.

Para impulsar dicho proyecto, el equipo ha recibido una beca por parte de GoApps, un grupo tecnológico que pertenece a Google y se dedica a cuestiones relacionadas con la salud y la tecnología.

"A la hora de luego ponerla en el mercado necesitaremos un gran presupuesto para hacer esto más rápido y además garantizar el anonimato que también es complicado porque la regulatoria es muy estricta, todo eso son millones de pasos. No obstante, las becas aceleran mucho esto".