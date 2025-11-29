Bacterias multirresistentes, la pandemia silenciosa que causa 4.000 muertes al año en España
El podcast 'Oído Clínico' aborda esta nueva crisis de salud pública.
Antes de la Covid, ya había una pandemia suelta por el mundo. Hablamos de las bacterias multirresistentes a los antibióticos, que causan ya más de un millón de muertes en el mundo.
El planeta sufre una crisis de los antibióticos, y no es porque haya escasez de estos medicamentos. Cada vez más bacterias se vuelven resistentes a ellos, dejan de funcionar y ciertas infecciones están siendo difíciles o imposibles de tratar.
De esta manera, las bacterias generan resistencias mucho más rápido de lo que se desarrollan y aprueban nuevos antibióticos. Esto está generando un problema de salud pública de primer orden que genera más de un millón de muertos al año, también en España.
Estas y otras cuestiones se abordan en un nuevo capítulo de Oído Clínico, el podcast sobre sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.
Para ello, contamos con la colaboración de Domingo Gargallo-Viola, microbiólogo con más de treinta años de trayectoria en el desarrollo de nuevos antimicrobianos y director de Funditec Health, y Eduardo Ramírez, farmacéutico del Área de Divulgación Científica del Consejo General de Farmacéuticos.