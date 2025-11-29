Bacterias multirresistentes, la pandemia silenciosa que causa 4.000 muertes al año en España

Antes de la Covid, ya había una pandemia suelta por el mundo. Hablamos de las bacterias multirresistentes a los antibióticos, que causan ya más de un millón de muertes en el mundo.

El planeta sufre una crisis de los antibióticos, y no es porque haya escasez de estos medicamentos. Cada vez más bacterias se vuelven resistentes a ellos, dejan de funcionar y ciertas infecciones están siendo difíciles o imposibles de tratar.

De esta manera, las bacterias generan resistencias mucho más rápido de lo que se desarrollan y aprueban nuevos antibióticos. Esto está generando un problema de salud pública de primer orden que genera más de un millón de muertos al año, también en España.

Estas y otras cuestiones se abordan en un nuevo capítulo de Oído Clínico, el podcast sobre sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

Para ello, contamos con la colaboración de Domingo Gargallo-Viola, microbiólogo con más de treinta años de trayectoria en el desarrollo de nuevos antimicrobianos y director de Funditec Health, y Eduardo Ramírez, farmacéutico del Área de Divulgación Científica del Consejo General de Farmacéuticos.