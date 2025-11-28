Pacto entre Sanidad y las CCAA: aprobarán el miércoles un plan nacional ante la evolución de la gripe y los virus respiratorios

Actualmente, la incidencia se sitúa en 40 casos por cada 100.000 habitantes, y las autoridades buscan actuar a tiempo para evitar picos de hospitalizaciones y fallecimientos como en años anteriores.

Algunas regiones, como Aragón, ya han implementado el uso obligatorio de mascarilla en espacios sociosanitarios y lugares cerrados para frenar el aumento de contagios.

El plan incluye medidas como el uso de mascarillas en centros de salud (recomendado u obligatorio según la situación), intensificación de la vacunación y refuerzo de la higiene, con flexibilidad según la situación epidemiológica de cada comunidad.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobarán el miércoles un plan nacional contra la gripe y los virus respiratorios, debido a la evolución anticipada de la epidemia y la aparición de una nueva cepa más transmisible.

Pacto entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El departamento de Mónica García y las regiones se han comprometido a cerrar el próximo miércoles 3 de diciembre un plan nacional ante la evolución de la gripe y los virus respiratorios.

Será en la Comisión de Salud Pública de la próxima semana. Así lo ha señalado la propia García, ministra de Sanidad, en la rueda posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) extraordinario de este viernes.

Todo esto ocurre en un momento en el que la epidemia de la gripe se ha adelantado con respecto al año pasado, debido a la llegada de una nueva cepa de la gripe más transmisible, la más conocida como 'subklado K'.

"Hemos abordado la necesidad de que este año podamos tener un protocolo común para que en todas las regiones tengamos los mismos escenarios de riesgos y las mismas iniciativas que son fundamentales para que la curva no crezca", ha añadido la ministra.

También, ha celebrado que el acuerdo haya salido hacia delante "después de que el año pasado no se aprobara debido a la negativa de varias comunidades del Partido Popular".

Entre las principales medidas de este protocolo se incluyen el uso de mascarilla recomendado u obligatorio (en el caso de que la situación sea extrema en la región) en centros de salud; intensificar la campaña de vacunación y diversas medidas de higiene.

La ministra ha hecho hincapié en que dicho plan contempla la flexibilidad de las medidas "en función de la situación epidemiológica de cada comunidad. Es lógico que no vas a obligar a Extremadura, que no hay tantos casos, a tomar las medidas de Aragón porque ahora mismo los contagios han empezado con más fuerza en el norte", ha señalado.

Por su parte, ha destacado la importancia de tomar medidas preventivas, "ya que la experiencia de la Covid nos enseñó que los hospitales no están preparados para una pandemia".

Cabe recordar que algunas comunidades ya han puesto en marcha estas medidas. Como es el caso de Aragón, que ha impuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios sociosanitarios, centros de salud y lugares cerrados de la ciudad.

Casos

En la actualidad, la curva está comenzando a ascender. Como ha señalado García, "estamos en 40 casos por cada 100.000. El año pasado, llegamos a 400 por cada 100.000, que fue el máximo pico."

"Estamos a tiempo. Estamos viendo el inicio de esa curva que se está comportando como la de 2022-2023. Ahora, es el momento de incidir y las regiones tienen que valorar poner esas medidas de contención para que podamos minimizar los datos de ingresos y fallecimiento de 2024", ha continuado.

Además, en el Consejo Interterritorial de este viernes se ha procedido al reparto de 24 millones de euros a las comunidades para reforzar el sistema de vigilancia del cáncer, enfermedades raras, cribados y el sistema de vigilancia epidemiológica. Algo que ya se aprobó en el anterior interterritorial del pasado 12 de noviembre.