La CNMC investiga por presuntas prácticas contra la competencia a empresas de la sanidad privada

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a varias empresas del sector de la sanidad privada por posibles actuaciones "anticompetitivas", como acuerdos y prácticas concertadas o abuso de posición dominante.

En un comunicado, la CNMC detalla que las empresas investigadas operan en el mercado de prestación de asistencia sanitaria privada y enactividades de consultoría sanitaria y avisa de que se enfrentan a multas de hasta el 10% si se confirma la infracción.

En concreto, se investiga la existencia de posibles acuerdos o prácticas concertadas entre empresas que operan en estos ámbitos, así como un posible abuso de posición dominante por parte de algunas de las firmas dedicadas a la prestación de asistencia sanitaria privada.

En caso de confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción de los artículos 1.1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

Asimismo, la CNMC señala que, entre los días 18 y 21 de noviembre de 2025, inspeccionó las sedes de varias empresas en colaboración de la autoridad autonómica de competencia de uno de los territorios donde se ubican las compañías investigadas.

Estas inspecciones suponen un paso previo al posible inicio de un expediente sancionador y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

El supervisor recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la normativa de competencia. Esto puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.