El Gobierno inyecta 91,4 millones en Muface para compensar "insuficiencias presupuestarias"

El presupuesto total del contrato sanitario asciende a 4.808 millones de euros, un 41,2% más de prima media ponderada respecto al acuerdo anterior.

El nuevo concierto sanitario de Muface (2025-2027) entró en vigor el 1 de mayo, con solo Adeslas y Asisa como aseguradoras participantes, e implica un aumento de tarifas.

Muface es el organismo responsable de la asistencia sanitaria y social de los funcionarios civiles del Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado una inyección de 91,4 millones de euros para Muface para cubrir insuficiencias en subsidios, protección familiar, asistencia social y farmacia.

Luz verde a una nueva partida para Muface. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Organismo Autónomo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por un importe de 91,4 millones de euros.

Tal y como se recoge en las referencias del Consejo de Ministros, este suplemento se ha autorizado debido a la necesidad de financiar "las insuficiencias de los conceptos presupuestarios en lo referente a Subsidios e indemnizaciones, Protección a la familia, Asistencia Social y Farmacia".

Cabe recordar que Muface es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos.

Su actual concierto de asistencia sanitaria 2025-2027 entró en vigor el pasado 1 de mayo, tras el segundo procedimiento de licitación al que sólo se adhirieron las aseguradoras Adeslas y Asisa.

Con esto, se han incrementado el coste de las propias prestaciones del concierto sanitario, ya que el Gobierno acordó con las aseguradoras una subida de las tarifas.

El importe total del presupuesto del contrato asciende a 4.808 millones de euros, lo que supone 1.276 millones de euros más que el concierto anterior e incluye una nueva estructura de primas incremental en función de los tramos de edad.

La prima media ponderada aumentará acumuladamente durante los tres años de vigencia del convenio un 41,2%.