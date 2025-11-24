La caída de ventas postCosvid y la pérdida de patentes fuerza una ola de despidos en la industria farmacéutica

Otras farmacéuticas, como Vifor, Lundbeck y Bristol Myers-Squibb, también han anunciado reducciones de personal, mientras las grandes compañías buscan nuevas adquisiciones para relanzar sus ventas.

MSD y Moderna también anuncian recortes de plantilla a nivel global, mientras que Pfizer ejecuta despidos y ofrece salidas incentivadas en España para reducir costes.

Novo Nordisk despedirá a 9.000 empleados, principalmente en Dinamarca, como parte de una reestructuración tras la pérdida de cuota de mercado y la rebaja de precios de Ozempic.

La industria farmacéutica enfrenta una ola de despidos debido a la caída de ventas tras la pandemia y la pérdida de patentes de medicamentos clave.

Bache para el sector farmacéutico en 2025. Y no sólo por la situación geopolítica. La caída de ventas sufrida por algunos laboratorios tras el paso de la pandemia de Covid y la pérdida de patentes de algún que otro medicamento superventas está llevando a estas multinacionales a importantes reestructuraciones. Y ello está llevando a anuncios de miles de despidos.

Una de las últimas en hacerlo ha sido Novo Nordisk. Hasta hace no mucho, la farmacéutica danesa gozaba de una situación privilegiada gracias a Ozempic. El medicamento para la pérdida de peso no contaba con competencia ninguna y sus ventas eran imparables.

Pero el lanzamiento de nuevos productos en el segmento de la obesidad (en particular de Lilly), las rebajas de precio que se está viendo obligada a hacer en Estados Unidos (por las presiones de Donald Trump) y unas estimaciones de ventas más elevadas de lo previsto le han pasado factura, sobre todo en los mercados y a su acción, que vale hoy un 58% menos que hace un año.

Esto ha obligado a la farmacéutica a emprender una acción drástica y reestructurar la plantilla, con el fin de hacer sus procesos más ágiles y eficientes. Esto supone despedir 9.000 empleados, de los que 5.000 sucederán en Dinamarca. Todo ello para ahorrarse unos 1.070 millones de euros al año.

MSD también está preparando recortes. La Merck americana (como se la conoce también argot del sector del medicamento) pretende rebajar sus costes en más de 2.600 millones de euros anuales. Para ello, la compañía plantea ejecutar unos 6.000 despidos a escala global.

La farmacéutica se prepara para afrontar la pérdida de patente de su superventas, Keytruda (cuyo nombre de principio activo es pembrolizumab), un fármaco inmunooncológico que ha sido revolucionario en el abordaje del cáncer.

También está el escenario que está dejando la postpandemia. Hay compañías que dispararon sus ventas y facturación gracias a la Covid. Pero ahora tienen que afrontar una nueva realidad.

Este es el caso de Moderna. Pese a que la compañía cuenta con un importante pipeline de vacunas (sobre todo tras la aprobación de su antígeno ante el virus respiratorio sincitial -VRS-), también ha tenido que optar por el camino de los recortes.

Stéphane Bancel, CEO de la compañía, anunció en julio que se prescindirá del 10% de la plantilla para "alinear mejor la estructura de costes y capacidades con las condiciones comerciales actuales".

No hay que olvidarse tampoco de Pfizer. La compañía americana ha puesto en marcha una reestructuración de la compaña con el objetivo de ahorrar unos 7.700 millones de euros para finales de 2027.

Una reestructuración que incluye recortes de personal. Como ya contó este periódico, la multinacional americana, dentro de esta estrategia, ya está ejecutando despidos en su filial en España.

De hecho, la compañía está ofreciendo salidas incentivadas a trabajadores con edades cercanas a la jubilación.

¿También los anuncios de las otras multinacionales pueden afectar a sus filiales en España? En el caso de MSD, habrá que esperar. No hay decisiones tomadas al respecto, o eso parece. Fuentes de la compañía admiten que se prevén "reducciones de personal en algunas áreas" para avanzar a un modelo "más simple y ágil".

Sin embargo, "la implementación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos legales locales, incluyendo, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta pertinentes, cuando corresponda. Por el momento, no podemos hacer comentarios sobre la optimización a nivel nacional", añaden.

Por otro lado, según ha podido saber este periódico, Moderna no tiene planes para ejecutar por el momento el recorte de personal previsto del 10% en España. Al menos por ahora.

Otros casos

En cualquier caso, hay más. Compañías de tamaño medio como Vifor y Lundbeck también han anunciado este año importantes recortes de personal. Y este 2025 continúan algunas de las anunciadas en 2024, como la de Bristol Myers-Squibb (la compañía anunció 2.200 despidos).

Mientras reestructuran sus plantillas, las big pharma también buscan activos que les permitan relanzar sus ventas. Pfizer, por ejemplo, ha puesto el foco sobre un mercado que cada vez está sumando más competencia: el de la obesidad. Para ello, ha adquirido Metsera, tras ganarle la puja a Novo Nordisk.

También MSD ha salido de compras. En julio se anunció la adquisición de Verona Pharma, una compañía centrada en enfermedades respiratorias. Y, hace sólo una semana, adquirió Cidara Therapeutics. Esta biotecnológica tiene una prometedora molécula en desarrollo para la prevención de la gripe A.