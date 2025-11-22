Cataluña, Madrid y Murcia son las comunidades que menos gasto sanitario público destinan por habitante

Andalucía, Baleares y Cantabria son las regiones que más han incrementado su gasto sanitario respecto al año anterior, mientras que Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia lo han reducido.

El gasto medio sanitario per cápita en España es de 1.939 euros, pero siete comunidades, entre ellas Cataluña (1.442 €), Madrid (1.468 €) y Murcia (1.580 €), se sitúan por debajo de esta cifra.

Cataluña, Madrid y Murcia son las comunidades autónomas que menos gasto sanitario público destinan por habitante en 2025, según el informe del Ministerio de Sanidad.

Cataluña, Madrid y Murcia son las comunidades autónomas que menos gasto sanitario público por habitante han destinado este 2025. Así lo señala el reciente informe sobre Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud (SNS) elaborado por el Ministerio de Sanidad (con datos actualizados recientemente).

Así, el gasto medio per cápita está en 1.939 euros, por lo que hay siete comunidades autónomas que se encuentran por debajo de la media. Es el caso de Cataluña (1.442 euros), Madrid (1.468), Murcia (1.580), Comunidad Valenciana (1.595), Andalucía (1.764), Castilla-La Mancha (1.777) y La Rioja (1.924).

En el lado opuesto se encuentra Asturias (2.436 euros), País Vasco (2.305 euros) y Extremadura (2.259 euros): las regiones que lideran el podio.

Cabe destacar que dicho informe ha sufrido ciertas actualizaciones desde que se publicó en el mes de agosto que han modificado el ranking. En la fecha de su publicación, algunas comunidades (Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia) tenían los presupuestos de 2024 prorrogados para 2025.

Por tanto, dicha información se ha revisado al tiempo que se han ido aprobando los presupuestos para el ejercicio 2025. Por ejemplo, en un primer momento, era Baleares la que lideraba el ranking con un total de 2.436 euros por habitante. Ahora, el informe reduce ese presupuesto a 1.995 euros.

Pero, si comparamos los datos con el año anterior, podemos ver que Baleares, Cantabria y Asturias, son las regiones que más han elevado su gasto.

En concreto, Andalucía está en primer puesto. La región destina 2.025 euros per cápita en 2025, lo que supone un aumento del 6,97% con respecto a los presupuestos sanitarios de 2024. Le siguen Baleares (1.995 euros) y Cantabria (2.061 euros), con un incremento del 5,93% y 5,9%, respectivamente.

Por debajo del 5% se sitúan el resto de comunidades autónomas: Asturias (4,86%), Galicia (4,74%), Canarias (4,05%), País Vasco (3,69%), Extremadura (2,82%), Navarra (2,31%), La Rioja (2,12%), Madrid (1,24%),

En el lado contrario están Castilla-La Mancha (-4,61%), Cataluña (-1,3%) y Murcia (-1,18%) como las comunidades que más reducen su presupuesto. En total seis.

Presupuesto más alto

En cambio, si se analizan los datos en términos brutos, como es lógico, Madrid (15,2 millones de euros), Cataluña (11,7 millones) y Andalucía (10,4 millones) son las que más presupuesto han destinado a sanidad este 2025.

Por este motivo, algunas comunidades se van a poner las pilas con sus presupuestos sanitarios.

La mayoría ya han presentado sus presupuestos (aunque otra cosa es aprobarlos) y se puede observar cómo tres de ellas elevarán su gasto más del 7%. Es el caso de Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja.