Todas las CCAA menos País Vasco y Galicia se adhieren al megacontrato de vacunas de 1.700 millones del Gobierno

El concurso se tramita de forma urgente debido a la situación epidemiológica actual y la necesidad de garantizar la continuidad de los programas de vacunación en España.

El acuerdo marco tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable hasta un máximo de cuatro años, y está dirigido a Muface, Ceuta, Melilla y las comunidades participantes.

El contrato contempla la adquisición de 25 lotes con un total de 12,5 millones de dosis de vacunas frente a enfermedades como herpes zóster, tétanos, hepatitis B, tosferina, VPH, rotavirus, varicela, meningococo, rabia, fiebre tifoidea, cólera y dengue.

Todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Galicia, se han adherido al megacontrato estatal de 1.700 millones de euros para la compra centralizada de vacunas.

La mayoría de comunidades autónomas se han adherido al megacontrato de 1.693 millones de euros del Gobierno para la compra de vacunas contra el herpes zóster, tétanos, hepatitis B, tosferina, Virus del Papiloma Humano (VPH), entre muchas otras. No obstante, País Vasco y Galicia han decidido no sumarse.

Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad sacaba a concurso público una licitación para la adquisición de 25 lotes de vacunas (en total 12,5 millones de dosis).

Para ello, se parte con un presupuesto base de 765,7 millones (con impuestos incluidos). En el concurso, se especifica que dichas dosis irán destinadas a Muface, las ciudades de Ceuta y Melilla y las comunidades autónomas que se adhieran al contrato.

Ahora, como confirman fuentes del departamento a este periódico, se conoce que casi todas participarán en esa compra centralizada. De hecho, algunas como La Rioja han confirmado recientemente su adhesión.

La apertura de sobres (tanto administrativo como económico) se ha realizado este pasado 19 de noviembre en la sede del Ministerio de Sanidad, por lo que se espera que pronto se conozcan las empresas que han optado a dicho concurso.

El periodo para que las farmacéuticas presenten sus ofertas se cerró el pasado 13 de noviembre. Actualmente, el concurso se encuentra en fase de evaluación, tal y como se puede comprobar en la plataforma de Contratación del Sector Público.

Este megacontrato se enmarca dentro del acuerdo marco para la adquisición de las vacunas del calendario de vacunación y otras inmunizantes.

Lotes

Entre esos 25 paquetes se ofrecen megalotes como el de vacunas frente al herpes zóster de 666,6 millones de euros; de 140 millones para el Virus del Papiloma Humano (VPH); de 130 millones contra el rotavirus o de 46 millones sólo para la varicela.

Hay otro de 52 millones de euros que incluye vacunas frente al sarampión, rubéola, parotiditis y varicela. Y el lote de vacunas frente al virus respiratorio sincitial (VRS) anota 112 millones de euros.

Por otro lado, hay dos lotes de vacunas contra el meningococo que se llevan una gran partida. Por un lado, el de serogrupos A, C, W, Y) de 102 millones y por otro, el del serogrupo B de 179 millones.

También, hay lotes con un valor más bajo para vacunas contra la rabia (4,8 millones), fiebre tifoidea (1,9 millones), el cólera (1,5 millones) o el dengue (8,8 millones).

De esta manera, el plazo de duración del acuerdo marco será de dos años a partir de su formalización y podrá ser objeto de dos prórrogas de un año cada una, no superando en ningún caso el plazo máximo de cuatro. El órgano de contratación propone un número máximo de seis licitadores.

Como se especifica en el texto, dicho acuerdo marco se tramitará de forma urgente como consecuencia tanto de la situación epidemiológica como de la responsabilidad de asegurar la continuidad en los programas de vacunación.