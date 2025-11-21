Estatuto Marco: los médicos admiten "buena sintonía" con Sanidad pero exigen "muchos matices" en su última oferta

Los representantes médicos valoran positivamente el clima de diálogo, aunque advierten que la propuesta requiere numerosos matices y será revisada por sus servicios jurídicos antes de dar una respuesta.

La propuesta incluye la posibilidad de que los médicos cuenten con un estatuto propio, separado del resto de profesiones sanitarias, una de las principales demandas del colectivo.

El Ministerio de Sanidad ha presentado una contraoferta a los sindicatos médicos CESM y SMA para avanzar en la negociación del nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Los representantes del Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos CESM y SMA se han reunido este viernes. En la cita, el departamento que dirige Mónica García les ha presentado una contraoferta para intentar alcanzar un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, que ha llevado a los médicos a convocar varias huelgas nacionales durante este año.

Una propuesta que aborda las reclamaciones del colectivo y que, por ahora, los médicos no rechazan de forma inmediata. Aunque ya avisan de que "habrá que matizar muchas cosas".

Así lo indican fuentes conocedoras del encuentro. Una reunión que, pese a los desencuentros que ha habido entre ambas partes, han discurrido con "buena sintonía".

La contraoferta de Sanidad aborda, según las fuentes consultadas, varias de las exigencias de los médicos y que han conducido a las huelgas nacionales del último año. La más importante es la de que este colectivo profesional cuente con su propio estatuto, de forma separada al Estatuto Marco del resto de las profesiones sanitarias.

"Siempre hemos dicho que esto sería negociable si vemos que somos capaces de dialogar de forma directa con la Administración", indican fuentes médicas, consultadas por este periódico. La propuesta iría en esta dirección, indican.

Sin embargo, estas voces también matizan que, visto el texto (cuyo contenido, por ahora, no se ha dado a conocer), reclamarán numerosos cambios en la propuesta de Sanidad.

Dicho esto, añaden que van a valorar la oferta de los de Mónica García con sus servicios jurídicos. El compromiso es dar una respuesta al departamento en el plazo de una semana.

Cabe recordar que, en paralelo, el Ministerio de Sanidad también está negociando el Estatuto Marco con el resto de los sindicatos sanitarios en los que viene llamando el Ámbito de Negociación. Pese a que en este caso parece que el diálogo está más avanzado, todavía hay numerosos flecos por cerrar.