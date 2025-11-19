El Congreso avala por unanimidad los 500 millones para financiar la ley ELA y el Sistema de Dependencia

Luz verde por fin a la financiación de la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles un real decreto ley para dotar a la normativa con 500 millones de euros y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La normativa ha sido convalidada por unanimidad en la Cámara Baja con 346 votos a favor y ninguno en contra.

Así, el real decreto contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, así como una atención 24 horas.

Entre esas enfermedades, la atrofia muscular progresiva, la esclerosis lateral primaria, las encefalopatías espongiformes transmisibles, el infarto cerebral en la protuberancia que comporte síndrome de cautiverio, la atrofia muscular espinal tipo I (que no responda al tratamiento).

No obstante, "esta relación no limita la posibilidad de evaluar otros procesos o enfermedades, neurológicas o no, no incluidas en el listado, siempre que se sospeche razonablemente que pueden cumplir los criterios operativos", asegura Sanidad hace unas semanas cuando se aprobaba el real decreto con las condiciones para transferir las ayudas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha defendido el texto, ha resaltado que se trata de un "hito" para la política social de España por ser fruto de una "sociedad civil ejemplar".

"El objetivo principal de este decreto ley es reforzar nuestro sistema de cuidados para que cubra las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de cuadro similar, pero haciéndolo, fortalecemos también el conjunto del sistema y avanzar hacia un modelo de cuidados que se adapte a las necesidades de las personas con ELA", ha apuntado Bustinduy.