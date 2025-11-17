El gasto sanitario per cápita de España está un 21% por debajo de la media de la OCDE

Aunque España ha elevado su gasto en sanidad desde la pandemia, dedica menos que los países de su entorno.De hecho, la partida per cápita se encuentra un 21% por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Así lo señala la propia en su último informe Health at a Glance 2025, en el que se analiza la situación del sistema sanitario a nivel internacional con los datos más recientes (de 2023).

Según esta información, España gasta (per cápita) un 73% menos que Estados Unidos y un 61% menos que Alemania . Ambos países, junto a Suecia y Francia, son los que más gasto por habitante destinan a sanidad (en este orden).

Por otro lado, el informe arroja que España ha elevado su gasto tras la pandemia (de 2019-2024), pero no tanto como pudiera parecer. Tan sólo un 0,7% anual. A diferencia de la media de la OCDE, en la que dicho crecimiento ha sido del 2,5%.

Uno de los países que más ha sorprendido (según el informe) ha sido Letonia: en tan sólo dos años (2019-2021) ha aumentado su gasto un 30%.

Por el contrario, "muchos países de Europa occidental y septentrional, como Francia, Italia, incluida España, Bélgica y Suecia, sólo registraron un modesto crecimiento anual del gasto, en torno al 1 % de media, similar o inferior al crecimiento del periodo anterior a la pandemia", precisa el informe.

En el caso del gasto farmacéutico, el informe hace una división entre el desembolso en prescripciones a recoger en farmacias y en hospitales.

Gasto farmacéutico

En España el gasto per cápita en farmacias, al igual que el sanitario, está por debajo de la media de la OCDE. Se queda en unos 659 euros al año por habitante, mientras que la española se sitúa en 579 euros.

En el caso del gasto en hospitales, nuestro país se encuentra entre los cuatro que más presupuesto farmacéutico dedica: un 34% del total.

Este ranking lo lidera Dinamarca, que registra la mayor proporción (49 %) del gasto, lo que refleja una práctica arraigada en la dispensación hospitalaria. Le siguen Portugal (45 %) y República Checa (35 %).

Por el contrario, Suiza y Lituania registraron las proporciones más bajas, con sólo alrededor del 6% del gasto farmacéutico total en hospitales.

El informe destaca que la medición del gasto en hospitales es importante porque son un componente cada vez más relevante de los costes farmacéuticos generales, impulsado en parte por la introducción de terapias de alto coste en áreas como oncología, inmunología y enfermedades raras.

Por eso, la OCDE señala que estos datos ponen de relieve la necesidad de tener en cuenta tanto el gasto farmacéutico minorista como el hospitalario a la hora de planificar los presupuestos y evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo.