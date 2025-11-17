Defensa adjudica a Metlife el contrato para los seguros de vida de las Fuerzas Armadas

Nuevo contrato para los seguros de vida del personal de las Fuerzas Armadas. Metlife, la compañía norteamericana, se ha adjudicado el contrato por los seguros de vida otorgado por el Ministerio de Defensa, tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El importe asciende hasta los 6,7 millones de euros y la motivación de la misma es haber presentado una “mejor oferta según pliegos”. Así, la aseguradora se ha impuesto a las ofertas presentadas por Generali, Mapfre Vida y Zurich.

La póliza encargada por el Ministerio incluye el fallecimiento por cualquier causa, la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad permanente total y la gran invalidez en acto de servicio.

Asimismo, tiene coberturas adicionales como reembolsos de gastos médicos y ortopédicos, de sepelio o asesoramiento legal y psicológico, entre otros.

El Ministerio de Defensa ha otorgado a la aseguradora norteamericana la máxima valoración en el proceso, evaluando el precio de la prima ofertado, la ampliación de coberturas para los casos de fallecimiento por cualquier causa e invalidez permanente absoluta.

Además, ha valorado tanto la mejora de coberturas como el incremento de ayuda en concepto de becas, adaptación del automóvil y el domicilio del asegurado, entre otras.