Dobber (AstraZeneca): "Europa ha elevado su inversión en defensa y ahora debe también proteger su soberanía sanitaria"

Astrazeneca ha revalidado su apuesta por España. Así lo prueba su Global Hub, unas instalaciones en Barcelona donde tiene planificado invertir unos 1.300 millones de euros hasta 2027. Ruud Dobber, vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca y presidente de la Unidad de Negocio de BioFarmacéutica de la compañía, piropea a la Ciudad Condal y sus virtudes en el campo de la I+D. "Es un lugar único para la innovación".

En la entrevista que ha concedido a EL ESPAÑOL - Invertia, el directivo aborda las presiones geoestratégicas a las que se enfrenta el sector farmacéutico en estos momentos, incluida su compañía. Considera que ya es hora que Europa apueste por la sanidad tanto como ha apostado por la defensa (al menos en lo referente a sus inversiones).

Y comparte el sentir de la Casa Blanca de "reequilibrar el coste de la innovación entre los países de renta alta". Y añade: "Lograr una equiparación de precios es esencial. Los países europeos deben pagar una parte justa por los medicamentos innovadores".

AstraZeneca ha creado su Global Hub en España. ¿De qué nivel de inversión estamos hablando? ¿Podría aumentar en el futuro?

AstraZeneca ha comprometido una inversión total de 1.300 millones de euros hasta 2027 en su Global Hub de Barcelona. Esta cifra equivale aproximadamente a la inversión anual en I+D de toda la industria farmacéutica en España y representa uno de los mayores compromisos con la investigación y la transformación digital en el sector farmacéutico del país.

Esta inversión sigue siendo el marco que guía nuestro proyecto en Barcelona durante los próximos años. En esta nueva fase, estamos profundizando ese compromiso, consolidando el crecimiento del Hub y ampliando sus capacidades.

Estas inversiones llegan en un momento en que la industria farmacéutica insta a los gobiernos de la UE a tomar medidas para fomentar la innovación. ¿Está España haciendo el suficiente esfuerzo en este sentido? ¿Qué más podría hacerse para atraer inversión?

España es un referente en investigación clínica. Su sólida infraestructura, el talento científico, la alta cualificación de los profesionales sanitarios, el apoyo institucional a la I+D y el modelo de colaboración público-privada han posicionado al país como un referente internacional en innovación biomédica.

Para AstraZeneca, España es un mercado prioritario dentro de nuestra estrategia global de crecimiento. Dicho esto, reducir el tiempo entre la autorización de comercialización de la UE y la financiación en el país sigue siendo clave para convertir esta fortaleza científica en un verdadero liderazgo al servicio de los pacientes.

Es esencial seguir fortaleciendo las alianzas público-privadas y fomentar un entorno estable, ágil y competitivo que promueva la innovación y garantice un acceso más rápido y equitativo a los nuevos medicamentos para los pacientes.

¿Barcelona ha atraído una creciente inversión de la industria farmacéutica en los últimos años. ¿Qué tiene la ciudad para resultar tan atractiva?

Barcelona es uno de los centros más dinámicos de Europa en materia de innovación y talento, respaldado por un fuerte compromiso institucional con la ciencia y una activa cultura de colaboración entre los sectores público y privado.

La ciudad ofrece un ecosistema de investigación sólido, con instituciones de primer nivel, profesionales altamente cualificados y un entorno colaborativo que facilita el desarrollo de proyectos estratégicos. Además, el potente ecosistema biomédico y de salud digital de la región brinda acceso a una amplia red de socios en biotecnología y tecnología, así como a una gran base de conocimiento y recursos que hacen de Barcelona un lugar único para la innovación.

La industria farmacéutica ha cambiado drásticamente en los últimos años, con una situación geopolítica que ejerce una presión creciente sobre el sector. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el sector del medicamento en este contexto?

El sector farmacéutico está viviendo una profunda transformación, marcada por la incertidumbre global, la presión sobre los sistemas sanitarios y la creciente necesidad de garantizar un acceso equitativo y oportuno a la innovación.

Europa posee un enorme potencial científico, pero para aprovecharlo plenamente necesitamos entornos más estables y competitivos que fomenten la inversión y permitan que los avances científicos lleguen antes a los pacientes.

Actualmente, el tiempo medio de acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos en Europa es de 578 días, un plazo excesivo cuando hablamos de personas que necesitan con urgencia nuevos tratamientos. Reducir estos retrasos es esencial no sólo para mejorar los resultados en salud, sino también para reforzar la competitividad de Europa frente a regiones que están adoptando la innovación con mayor rapidez.

Asimismo, es fundamental fortalecer la colaboración público-privada, aprovechar las oportunidades que ofrecen la digitalización y la inteligencia artificial, y seguir invirtiendo en ciencia y talento. Es imprescindible que los países europeos incrementen la financiación de la innovación para que sus ciudadanos y sus economías puedan seguir beneficiándose de los avances farmacéuticos.

En este contexto global, AstraZeneca ha anunciado inversiones por valor de 50.000 millones de dólares en Estados Unidos y se ha comprometido con la Casa Blanca a reducir el precio de los medicamentos para los pacientes estadounidenses. ¿Podrían estos hitos implicar una reducción o un replanteamiento de las inversiones de AstraZeneca en Europa?

Europa ha desempeñado históricamente un papel fundamental en el descubrimiento de nuevos medicamentos, pero corre el riesgo de quedar rezagada frente a otros innovadores globales si no continúa invirtiendo en este sector.

En su conjunto, Europa ha incrementado su inversión en defensa, y ahora debe también proteger su soberanía sanitaria. El continente destina una proporción significativamente menor de su PIB a medicamentos innovadores en comparación con Estados Unidos y, como consecuencia, está perdiendo terreno en la atracción de inversiones en I+D y en fabricación.

Nuestras inversiones en fabricación e I+D se han alineado y seguirán alineándose con nuestros mercados más grandes y en crecimiento. No hemos realizado ningún cambio, pero lograr una equiparación de precios es esencial. Los países europeos deben pagar una parte justa por los medicamentos innovadores, y algunos gobiernos reconocen que, históricamente, han destinado una financiación insuficiente a tratamientos innovadores que benefician tanto a su población como a su economía. Invertir en salud e innovación debe considerarse una prioridad al mismo nivel que el gasto en defensa.

¿Cree que las políticas de America First y las obligaciones de fijación de precios en Estados Unidos podrían tener un impacto negativo en el mercado farmacéutico europeo?

Compartimos la visión de la administración estadounidense sobre la necesidad de reequilibrar el coste de la innovación entre los países de renta alta. Este proceso debe llevarse a cabo de forma pragmática, garantizando que no se vea afectado el acceso de los pacientes a los medicamentos actuales y futuros.

Desde 2020, se han lanzado más de 100 nuevos medicamentos en Estados Unidos, pero el 40 % de ellos no se han comercializado en Europa. Europa debe ahora aumentar la financiación y la adopción de medicamentos innovadores para asegurar que su población se beneficie de un acceso más amplio y rápido a los tratamientos más recientes.

Pasando al ámbito empresarial, ¿en qué áreas terapéuticas está poniendo el foco AstraZeneca? ¿Podría adelantarnos algunos de los próximos lanzamientos?

AstraZeneca cuenta con una de las carteras de desarrollo más sólidas y diversificadas de la industria, con 196 proyectos actualmente en desarrollo, entre ellos 19 nuevas entidades moleculares en fase avanzada de ensayos clínicos.

Nuestras principales áreas terapéuticas son Oncología; Cardiovascular, Renal y Metabolismo (CVRM); Respiratorio e Inmunología; Vacunas e Inmunoterapias; y Enfermedades Raras. Avanzamos con paso firme hacia nuestro objetivo global de poner a disposición de los pacientes 20 nuevos medicamentos antes de que finalice la década, en el marco de nuestra estrategia Bold Ambition 2030.

En mi área de BioPharmaceuticals, nos centramos en frenar la creciente carga de las enfermedades crónicas. Más de 2.000 millones de personas en el mundo viven con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o metabólicas, que representan aproximadamente el 55 % de las muertes a nivel global.

Estas patologías devastan vidas, saturan los sistemas sanitarios y reducen la productividad económica. La situación tenderá a agravarse con el envejecimiento de la población: una de cada seis personas tendrá más de 60 años en 2030, y la gran mayoría padecerá al menos una enfermedad crónica.

Nuestra cartera está estratégicamente posicionada para ofrecer nuevas innovaciones a los pacientes y cambiar la trayectoria de las enfermedades crónicas en beneficio de las personas, los sistemas de salud y las economías de todo el mundo. Hoy nos enorgullece proporcionar tratamientos a pacientes que viven con una amplia variedad de enfermedades cardiovasculares, renales, metabólicas, respiratorias e inmunomediadas.

Me entusiasman especialmente las posibles futuras aprobaciones y lanzamientos en hipertensión resistente, control del peso, dislipidemia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como las terapias combinadas dirigidas a abordar la naturaleza interconectada de estas enfermedades.

Ruud Dobber, de AstraZeneca. ASTRAZENECA.

¿Está considerando AstraZeneca nuevas adquisiciones en un futuro próximo? Varios competidores, como Novartis, Pfizer y MSD han estado ampliando activamente sus carteras de desarrollo.

El año pasado presentamos nuestra ambición para 2030, que consiste en duplicar nuestros ingresos y poner a disposición de los pacientes 20 nuevos medicamentos en todo el mundo antes de que finalice la década.

Estamos avanzando de forma excelente, con nueve nuevos medicamentos ya disponibles. Además, hemos mantenido una política constante de reinvertir cerca de una cuarta parte de nuestros ingresos en I+D. Nuestra estrategia nos ha permitido alcanzar un impulso sin precedentes en nuestra cartera de desarrollo, y confiamos plenamente en nuestra capacidad para cumplir los objetivos de nuestra Bold Ambition 2030.

Solo en este año hemos logrado 16 resultados positivos en estudios de Fase III y un récord de nuevas aprobaciones en distintos países, 31 desde la presentación de los resultados anuales de 2024.

De cara al próximo año, esperamos obtener otros 20 resultados de estudios en Fase II. Asimismo, estamos aplicando inteligencia artificial en toda nuestra cartera para identificar mejor nuevos objetivos terapéuticos, poblaciones de pacientes y optimizar el funcionamiento de nuestros medicamentos, con el fin de mejorar los resultados en salud.

Por último, también hemos invertido en tecnologías transformadoras que, estamos convencidos, seguirán impulsando el crecimiento de nuestro negocio más allá de 2030. Entre ellas se incluyen nuestros conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), las terapias celulares y genéticas, los bispecíficos y los medicamentos para el control del peso.