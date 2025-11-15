Los médicos admiten acercamientos con Sanidad pero no suspenden ni las movilizaciones ni las huelgas

Los médicos mantienen el pulso a Sanidad: celebran este sábado 15 de noviembre una manifestación previa a las jornadas de huelga consecutivas convocadas del 9 al 12 de diciembre en contra del Estatuto Marco. Todo ello a pesar de que los médicos han admitido un acercamiento con el Ministerio en su última reunión.

Esta convocatoria recorrerá las calles de Madrid este sábado de 12.00 a 14.00 horas, con salida en el Congreso de los Diputados y finalización frente al Ministerio de Sanidad. Se espera que acudan facultativos de todas partes de España.

Cabe destacar que esta manifestación ha sido convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). "Ya hay buses preparados que vendrán a Madrid. La Comunidad Valenciana y Murcia traerán seis autobuses y Zaragoza también otro", confirma CESM.

Además, la manifestación contará con el apoyo de la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) en la que dentro están los sindicatos médicos de Madrid (Amyts) y el de Cataluña (Metges).

Estos han decidido secundar la manifestación, como ya hicieron con la anterior huelga del pasado 3 de octubre, con la intención de conseguir una norma propia para el colectivo.

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) también ha respaldado las movilizaciones de los médicos y han hecho un llamamiento para convocar un paro académico coincidiendo con las jornadas de huelga.

A pesar de esto, poco a poco, las aguas se van amansando. O eso parece. El departamento y los sindicatos médicos están acercando posturas y el Ministerio se ha comprometido a tener una segunda reunión con el Comité de huelga para el próximo viernes 21 de noviembre.

Colectivo médico

En esa cita se pretende debatir sobre aquellos asuntos específicos que afectan al colectivo, como es el caso de las guardias. Estos denuncian que en la mesa de negociación apenas tienen representación.

"Para nosotros es fundamental ser los interlocutores cuando se habla de las guardias, de la atención continuada que ya digo que nos han dejado al margen", señala Víctor Pedrera, secretario general de CESM.

Y continúa: "Prueba de ello, por ejemplo, han sido las últimas aportaciones que se han hecho a la negociación con el Ministerio, que se ha hablado del solape de jornada para el personal que trabaja por turnos, es decir, el personal de enfermería, pero se deja fuera al colectivo médico porque el solape de las guardias no se contempla".

Además, Pedrera señala que en el tema de la jubilación anticipada tampoco se les ha tenido en cuenta.

"Se ha hablado de ella para aquellos profesionales que llevan más de 40 años cotizados, eso deja fuera a los médicos. Nosotros empezamos a cotizar generalmente entre los 26 y 27 años, más 40 son 67 años, es decir, que te anticipan la jubilación anticipada y te la dejan a la par de tu edad legal de jubilación, por lo tanto, nos dejan fuera".

Así, destaca que a los médicos "no se les dejaría fuera en esto si esos sindicatos hubieran exigido también que el tiempo trabajado en guardias computara para la jubilación, por lo tanto, lo tendríamos al igual que los trabajadores de otras profesiones que no requieren formaciones tan largas".

Parece que el Ministerio está poniendo todos sus esfuerzos en cerrar cuanto antes el nuevo Estatuto Marco debido a que en las últimas semanas ha mejorado el clima entre las administraciones y los trabajadores sanitarios. Y ahora, con los médicos.

Por otro lado, la huelga de diciembre llega tras los dos paros nacionales celebrados el 13 de junio y el pasado 3 de octubre. El último tuvo un mayor seguimiento, según los sindicatos.

Huelga

Tanto el sindicato de Madrid y el de Cataluña (que no se sumaron al paro de junio) calcularon un seguimiento de la huelga del 70% y del 58%, respectivamente.

Aunque, por su parte, las Consejerías rebajaron el seguimiento en Madrid al 15% y en Cataluña al 9%. Todo esto se debe a la obligatoriedad de los servicios mínimos, que en algunas comunidades son demasiado exigentes.

Ahora, esperan que esta nueva convocatoria de cuatro jornadas seguidas de huelga mantengan el mismo seguimiento que el paro del pasado 3 de octubre. "Aunque todo dependerá de los servicios mínimos que se nos exijan", matiza Pedrera.

Por último, señala que el porvenir de la huelga también dependerá de su próxima reunión con el Ministerio.

"Nuestro objetivo no es montar bronca, sino alcanzar acuerdos que satisfagan al colectivo médico y que sean importantes y tengan el suficiente peso para que podamos finiquitar movilizaciones. Pero, aún estamos muy lejos", termina el secretario de CESM.