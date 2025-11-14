Sanidad prepara un Plan Estatal ante infecciones de gripe aviar en humanos y negocia comprar vacunas con más países de la UE

La gripe aviar ha puesto a España en alerta roja. El virus H5N1 ya ha dejado 14 focos en exploraciones de aves, la mitad de ellos en Castilla y León. Y ello ha obligado a sacrificar a unos 2,5 millones de gallinas. Pese a que todavía no se ha dado ningún caso en humanos dentro de nuestras fronteras, el Gobierno ya se está preparando para esta eventualidad.

Según indican fuentes del Ministerio de Sanidad, el departamento está elaborando "un Plan Estatal frente a infecciones por virus influenza de origen zoonótico". Es decir, una estrategia nacional ante eventuales casos de gripe aviar en humanos transmitidos por animales.

En el plan, según indica Sanidad, "se definirán los criterios de priorización para la vacunación en humanos en diferentes escenarios". Con todo, cabe recordar que España aún no cuenta con antígenos contra el H5N1 en humanos.

Estas mismas fuentes apuntan que el Gobierno trabaja por cambiar esta situación. "España se encuentra actualmente en proceso de negociación para la adquisición de dosis", añaden.

Una negociación que está durando más de 10 meses. Ya en enero el departamento que dirige Mónica García anunciaba España entraría en la próxima compra conjunta negociada por la Comisión Europea de las vacunas contra la gripe aviar en humanos.

Sin embargo, la operación no se ha ejecutado aún. Sí se ejecutó, en cambio, una compra centralizada de estas características en junio de 2024. En ella participaron 15 países, entre los que no se encontraba España, adquirieron 665.000 dosis de esta vacuna producidas por la compañía Seqirus.

Por otro lado, Sanidad también ha actualizado el protocolo de prevención y control de gripe aviar en personas expuestas a focos en aves y visones, que puede consultar en la página web del Ministerio.

Casi 20 años después del primer brote de gripe aviar en España, sigue sin haberse registrado ningún caso en humanos dentro de nuestras fronteras.

Si bien la transmisión zoonótica (de animal a humano) ha sido infrecuente hasta el momento, cerca de un millar de personas de 25 países se han infectado desde que, en 1997, un año después de identificarse el virus, 18 personas dieran positivo a H5N1 en Hong Kong.

Eso sí: de esas casi mil personas, el 48% murieron a causa de la enfermedad.

En Europa, Países Bajos, Francia, Austria y Reino Unido (con cuatro casos en 2022) han detectado infecciones en humanos, principalmente trabajadores de granjas expuestos al contacto directo con los animales de forma prolongada.

Desde 2020, con todo, no se han confirmado más casos de gripe aviar en humanos dentro de los confines de la Unión Europea.