España tiene la mitad de enfermeras que la media del resto de países de la OCDE

El déficit de enfermeras no es nada nuevo, pero si se comparan los datos a nivel internacional, la escasez de estas profesionales es más acusada en España.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado su último informe sobre la situación del sistema sanitario en 2025. De él se extrae que España cuenta con la mitad de enfermeras que la media de países de la OCDE.

Contaba con 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a las 9,2 de la media de la OCDE en 2023 (datos más recientes).

Y esto ha empeorado con respecto al año anterior. En 2022 había 6,2 profesionales por cada 1.000 frente a las 8,2 de la media de la OCDE.

Esto tiene sentido porque, debido a la sobrecarga y la precariedad laboral, optan por marcharse al extranjero, sobre todo a países con mejor oferta salarial y mejores condiciones (Noruega, Reino Unido o Estados Unidos) o pedir traslados entre comunidades, ya que también hay una gran diferencia entre territorios.

Además, a esta situación se suman dos problemas más. Y es que, cada vez se están jubilando más profesionales de las que entran nuevas a las facultades.

En la actualidad, en nuestro país hay un déficit de más de 130.000 profesionales, según las estimaciones del Consejo General de Enfermería (CGE). "Vivimos una situación crítica por la falta de enfermeras. Llevamos mucho tiempo reclamando una solución que no llega", decía hace unos meses Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Países que lideran

En cambio, en la Unión Europea (UE) hay países que lideran el número. Suecia (18,8 por cada 1.000), Noruega (15,6 por cada 1.000) e Islandia (15,2 por cada 1.000) se encuentran en el podio de los países con un mayor número de enfermeras de la OCDE.

En cambio, Colombia (1,6 por cada 1.000), Turquía (2,9 por cada 1.000), México (3 por cada 1.000) y Grecia (3,8) se encuentran a la cola.

Del informe también se extraen datos de enfermeras por cada médico. La media de la OCDE es de 2,5 profesionales por facultativo. En cambio, España tiene 1,3 por médico.

En este caso, Japón (4,6 por médico), Finlandia (4,4) y Estados Unidos (4,2) lideran el ranking. Y en lado contrario, está Colombia (0,6), Bulgaria (1), México (1,1) y Turquía (1,2) con las tasas más bajas.

Médicos

En los médicos ocurre todo lo contrario: España cuenta con más facultativos que la media de la OCDE. En concreto, nuestro país tiene 4,4 profesionales por cada 1.000 habitantes frente a los 3,9 de la organización.

No obstante, pese a que tenemos más médicos que nunca y que el resto de los países del mundo (ya superamos a Japón) hay una gran desigualdad territorial y entre especialidades. Por ejemplo, en Atención Primaria hay un gran déficit de profesionales. Así, lo revelaba el reciente estudio sobre Demografía Médica presentado por la Organización Médica Colegial (OMC).

Además, es difícil retenerlos en la sanidad pública, puesto que hay una gran fuga al sector privado y entre comunidades autónomas.

Por otro lado, las auxiliares de enfermería representaban alrededor del 10 % de los trabajadores hospitalarios en promedio en los países de la OCDE en 2023, pero hay una gran variación entre los países.

Según el informe de la OCDE, España y Portugal superan la media, ya que estas profesionales sanitarias representan más del 20% de la plantilla y casi el 20% en Francia, mientras que en otros países la categoría de estas profesionales es casi inexistente, como en México o Corea.