Cada óptica contará con una media de 5.000 euros para el plan de 'gafas gratis' para jóvenes del Gobierno

El 'Plan Veo' está a punto de ver la luz. Hace precisamente un mes, el Gobierno lo aprobaba en el Consejo de Ministros para que los menores de 16 años puedan acceder cuanto antes a esas subvenciones de 100 euros. Con estas ayudas podrán comprar gafas y lentillas.

Cabe destacar que este plan ha surgido en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (Cgcoo), que será el encargado de gestionar dichas subvenciones y transferir la partida económica a los centros. Las ayudas cuentan con un presupuesto total de 48 millones de euros.

En concreto, se calcula que cada óptica recibirá de media 5.000 euros, teniendo en cuenta que en España hay 10.000 centros, según confirman fuentes del consejo a este periódico.

No obstante, todo dependerá de las empresas que se adhieran al plan y de la densidad poblacional en la que se encuentre la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo una óptica que está en un pueblo pequeño que una de una gran ciudad.

Las grandes cadenas y particulares ya se han interesado y están mandando peticiones al Consejo para saber cómo participar en el plan.

¿Y cuándo llegarán? En un principio, fuentes del Ministerio de Sanidad señalaron a este periódico que las ayudas llegarían en el mes de noviembre.

No obstante, aún no se ha firmado el convenio entre el departamento y el Consejo General de Optometristas, que son los encargados de canalizar dichas subvenciones.

La firma de ese pacto recogerá los requisitos de las ayudas, que se estiman que llegue como muy tarde a principios del mes de diciembre. Se espera que el convenio se cierre en los próximos días.

En el momento en que se efectúe este acuerdo entre ambas entidades, se procederá a inscribirlo en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO), una plataforma que recoge las ayudas y convenios del Estado. Tras esto, se pondrán en marcha las ayudas y se transferirá a los establecimientos la partida.

Por ahora, el Consejo ya ha puesto en marcha la plataforma para que las ópticas interesadas en dichas ayudas puedan subir la información para adherirse al plan. Fuentes de este órgano confirman que están teniendo mucha acogida porque a todos los establecimientos les está interesando.

Pero esta plataforma no estará operativa hasta que no se firme definitivamente el acuerdo, aunque el Consejo en su página web ya ha publicado una nota en la que se indican las directrices que deben seguir las empresas para estar dentro del plan.

Ayudas

"Actualmente, hay 721.000 niños y niñas que tienen problemas visuales y no pueden permitirse la compra de unas gafas", recalcó Pedro Sánchez cuando anunció el plan el pasado mes de mayo.

Por lo que, según calcula el Gobierno, más de medio millón de menores de 16 podrían beneficiarse de estas subvenciones.

El plan se ha concebido para ser universal. Cualquier niño y adolescente (menor de estas edades) podrá acceder a dicha prestación, independientemente de la renta de su familia, de sus necesidades visuales o de la comunidad autónoma en la que resida.

¿Cómo se accederá a ellas? Pues si en una consulta de Atención Primaria se detecta un defecto ocular, se derivará al menor, inmediatamente, al servicio de oftalmología y, si el especialista indica la necesidad de esa ayuda, la familia puede acudir a la óptica a solicitarla.

Si el menor ya usaba gafas o lentillas antes del Plan, podrá también acceder a la ayuda si un especialista determina que necesita unas nuevas. Las gafas serán gratuitas siempre que el precio no sea superior a los 100 euros. Por el contrario, tendrán que ingresar la diferencia.

Las ayudas cubrirán parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año (hasta diciembre de 2026).