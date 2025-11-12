La estrategia pública de terapias CAR-T avanza: 14 comunidades las ofrecen y hay más de 40 centros autorizados

La estrategia pública de CAR-T avanza a pasos agigantados. Actualmente, 14 comunidades autónomas ya ofrecen estas terapias y hay un total de 41 centros autorizados.

Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha son las tres regiones que todavía no cuentan con estos tratamientos en centros públicos. No obstante, están trabajando en ello.

Como es lógico por densidad poblacional, Madrid (ocho hospitales), Cataluña (siete hospitales) y Andalucía (seis hospitales) son los territorios con más centros públicos autorizados que cuentan con la implementación de estas terapias.

Estos tratamientos se incluyen dentro de la estrategia de Terapias Avanzadas que cuenta sólo con siete años de antigüedad. En 2018, se autorizaron 16 centros repartidos por toda España para realizarlas.

Cabe destacar que son tratamientos (en concreto para pacientes oncológicos) muy caros que en esos años no todas las comunidades contaban con el presupuesto y con unos requisitos completos (equipos multidisciplinares, servicio de radiología potente, servicio de farmacia que sepan manejar este tipo de medicamentos para asegurar la seguridad) como para ser seleccionados.

"El Ministerio de Sanidad ha sido el que ha puesto en marcha este plan, que seleccionaba los hospitales según si contaban con medicamentos con seguridad, porque estos tratamientos son muy eficaces, pero tienen efectos secundarios relevantes", cuenta a este periódico José María Moraleda, director de la Red Española de Terapia Celular y jefe de Hematología de la Arrixaca (Murcia).

Desde 2018, ya se han impulsado tres planes de terapias avanzadas. El plan consideraba la ampliación de estos grupos una vez que los centros cumplieran con los requisitos de seguridad que se requerían. Por eso, se hizo una segunda versión y ahora ya estamos en la de 2025-2028: la tercera. Actualmente, hay 41 centros que cuentan con terapias CAR-T públicas.

Tres CCAA

Aunque el plan se ha extendido de manera proporcional en la mayoría de comunidades autónomas, hay tres que todavía no cuentan con centros públicos autorizados para ofrecer estas terapias. Es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

Las regiones que no cuentan con centros autorizados tienen que derivar a los pacientes a otras regiones.

En el caso de Castilla- La Mancha, uno de los factores que ha dificultado ofrecer estos tratamientos es el trasplante alogénico."En nuestra región no hemos contado con un hospital público que hiciera este tipo de trasplantes hasta hace medio año", explica la Consejería de Sanidad de la comunidad a este periódico.

Así, el primer paso para poder contar con un centro autorizado para gestionar terapias CAR-T ya está dado que es la extracción del material genético del donante, pero carecen de la tecnología y del personal técnico para infusionar la terapia en el paciente.

Y cabe destacar que la estrategia de Terapias Avanzadas establece dos fases para ser uno de los centros seleccionados.

Castilla-La Mancha sí cuenta con acreditación para esa primera fase (extracción del material genético), concretamente en Guadalajara y Toledo y actualmente están en fase de acreditación en Albacete.

No obstante, los pacientes son derivados a centros acreditados de otra región para infundirse esta terapia CAR-T y el seguimiento se hace en los centros hospitalarios del SESCAM.

Lo mismo ocurre con Extremadura. "De esta forma, la región, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado el pasado 4 de julio, elevó formalmente a la ministra de Sanidad su intención de acreditarse como centro infusor de terapias CAR-T", precisa la Consejería.

"Por ello, trabajamos para conseguir la acreditación y que los extremeños puedan recibir dichas terapias sin salir de la región. No vamos a esperar a 2028, que sería la nueva convocatoria, y agradeceríamos al Ministerio su colaboración".

En el caso de La Rioja ha inaugurado recientemente la unidad de ensayos clínicos que alberga el Centro público de Investigación Biomédica (CIBIR) con la idea de poder avanzar en medicamentos innovadores. Esta apertura ha posicionado a la comunidad en la vanguardia de la medicina, al convertirse en el tercer centro de estas características tras los de Madrid y Barcelona.

Dentro de sus estrategias está la de ofrecer terapias CAR-T en un futuro, que son un tipo de tratamiento de inmunoterapia.

"Ofrecer estos tratamientos todavía nos costará un poco, pero para nosotros es muy importante considerarnos un centro de referencia para el norte de España, ya que muchos pacientes tenían que ser derivados a Barcelona", explica la Consejería riojana.

Red nacional

El plan impulsado por Sanidad también incluye el desarrollo de una red nacional de terapias avanzadas académicas (RED TERAV), ya que la mayoría son importadas de otros países. Una red conformada por 32 grupos de investigadores repartidos por todo el territorio nacional.

Con esto, el principal objetivo de la investigación "es desarrollar tratamientos propios para ponerlos al servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS), sin necesidad de comprárselos a la industria. Es decir, generar conocimiento propio y además hacerlo más barato", explica el director de la Red Española de Terapia Celular.

El Instituto de Salud Carlos III es el que coordina toda la investigación de esta red nacional. Y algunos de los centros implicados son el Clinic de Barcelona o la Clínica Universidad de Navarra.

La red ya ha impulsado el desarrollo de al menos dos terapias CAR-T propias que han sido aprobadas y están ya en uso clínico en el Sistema Nacional de Salud. Se trata de un tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda en adultos y otro para el mieloma múltiple.