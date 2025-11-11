El tiempo medio de espera para operarse en la sanidad privada se reduce un 54% en 2024, situándose en 15,6 días

La sanidad privada continúa reduciendo el tiempo de espera para operarse. En concreto, los días de espera han disminuido un 54% en 2024. Se sitúa en 15,6 días frente a los 24,1 de 2023.

Pero, si se comparan los números con 2018, los datos son más llamativos: las listas se han reducido hasta un 95%. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe RESA 2025 (con resultados de 2024), que analiza varios indicadores de la sanidad privada, presentado por la Fundación IDIS.

También, han bajado los tiempos de espera media en urgencias a seis minutos (7,4 en 2023). Y la asistencia se encuentra en 18,3 minutos frente a los 19,8 minutos de 2023. Por otro lado, la espera para la primera cita en consultas externas se encuentra en 14,6 días, unas cifras bastante similares a 2023.

No obstante, en el caso de pruebas complementarias como mamografías, TAC o resonancia magnética los tiempos han aumentado más de un 40% de media.

En concreto, las pruebas para mamografías han pasado de 8,4 días de espera en 2023 a 12,1 en 2024. Lo mismo ocurre con las citas para resonancia magnética (de 5,9 en 2023 a 8,1 en 2024).

En el caso de los TAC también han aumentado el tiempo de espera, pasando de 2,9 días en 2023 a 4,4 en 2024.

"Todo esto se debe al incremento de pacientes y al mayor volumen de procesos complejos que requieren pruebas más especializadas", ha señalado Marta Villanueva, directora de la Fundación IDIS, durante la presentación del estudio.

Procesos clínicos

En general, en casi todos los procesos clínicos los tiempos de espera se han reducido ligeramente. Por ejemplo, en el caso de cáncer de colon los días de estancia media han pasado de 7,6 en 2023 a 6,9 en 2024.

Es importante señalar que la tasa de mortalidad ha disminuido de forma considerable en la sanidad privada. Las muertes de pacientes quirúrgicos con complicaciones serias tratables han disminuido un 40% pasando. La tasa ha pasado del 19,4% en 2023 al 13,86% en 2024.

Por enfermedades, en el caso de procesos oncológicos (cáncer de colon, mama, pulmón y próstata) también ha habido importantes bajadas. La tasa de mortalidad intrahospitalaria se ha reducido de media casi un 30%.