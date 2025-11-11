200 euros por citarse con un funcionario y por Telegram: así estafan a médicos extranjeros que quieren homologar su título

A pesar de la denuncia, aún no se ha identificado a los estafadores ni se han implementado soluciones efectivas para frenar la proliferación de este mercado ilegal de citas.

El colectivo 'Homologación Justa Ya' denuncia que muchos profesionales pagan por estas citas ante la desesperación por trabajar, y pide al Ministerio que implemente medidas de seguridad como captchas para evitar estas prácticas.

El fraude se realiza principalmente a través de grupos de Telegram, aprovechando el colapso y la dificultad de acceder al sistema oficial de citas, que suele estar bloqueado o agotarse en segundos.

Médicos extranjeros están siendo víctimas de una estafa en la que se venden citas telefónicas con funcionarios del Ministerio de Universidades por hasta 200 euros para acelerar la homologación de sus títulos.

En la actualidad, los estafadores utilizan cualquier táctica para conseguir su objetivo. Y la sanidad no se salva de estos fraudes. Hace unos días, varios colectivos de médicos extranjeros denunciaban que diferentes personas están vendiendo citas telefónicas con el Ministerio de Universidades para acelerar el proceso de homologación de los títulos.

"Puedes encontrar precios que van desde los 50 hasta los 200 euros por cita". Cynthia Vargas, portavoz del colectivo 'Homologación Justa Ya', cuenta a este periódico que los estafadores se aprovechan de la desesperación de los profesionales extranjeros para lucrarse y "que es vergonzoso que un sistema gratuito se esté convirtiendo en todo un negocio".

Es una estafa similar a la de las citas de extranjería. Su modus operandi es vender citas por grupos de Telegram a profesionales sanitarios a los que les está resultando complicado conseguir una. ¿Y para qué sirven? Estas llamadas telefónicas con funcionarios del Ministerio sirven para conocer el estado de tu expediente (si avanza o si no, por qué motivo está paralizado).

Todo esto surge, según cuenta la portavoz, porque el sistema de citas del Ministerio de Universidades ha presentado problemas en los últimos meses. Se queda bloqueado a menudo, da error y las citas se agotan "en cuestión de segundos". Ahí fue cuando el colectivo detectó que algo no iba bien.

"Además, parece que el sistema está colapsado porque antes, sólo había citas para los expedientes incompletos. Ahora, las hay para todo tipo. En una reunión con el Secretario de Estado, nos dijo que se iba a abrir este servicio para todos. Pero, es imposible acceder así", señala la portavoz del colectivo.

Algunas de las capturas de testimonios de sanitarios extranjeros. Cedidas a E.E

Además, por muchos grupos de WhatsApp, los profesionales sanitarios ya cuentan que han tenido que recurrir a estas prácticas ilegales.

"Muchos relatan que llevan meses con el expediente paralizado y que gracias a las llamadas han conseguido que se acelere mucho más el proceso de homologación". Por eso, como denuncia Vargas, muchos profesionales están optando por comprar las citas ante la necesidad de querer trabajar.

"Inicié el proceso en septiembre de 2022. Soy médica venezolana. Hoy tuve la llamada y me dijeron que era difícil por tener pasaporte, pero que me iban a pasar a no sé dónde para que revisaran mi expediente y quizás así lo podrían revisar en los próximos días. Y 3 horas después me sale ese estado. No tuve requerimiento, pero fueron 3 años y un mes, chicos fue eterno", este es alguno de los testimonios a los que ha tenido acceso este diario.

Por su parte, Vargas señala que no han identificado todavía cuál es el perfil del estafador. "No sabemos si son personas que también venden las citas de extranjería, que esto es muy común. Entonces, veíamos que compartían los números de las personas y hasta con códigos de España, de Cuba para hacer llamadas", cuenta.

Ministerio

En cuanto detectaron estas estafas, el colectivo de 'Homologación Justa Ya' lo denunció ante al Ministerio. "Les pedimos que introduzcan algún captcha o sistema de seguridad porque la página no tiene nada", señala.

Este periódico también se ha puesto en contacto con el Ministerio de Universidades en varias ocasiones para que explique cómo se va a poner coto a estas prácticas ilegales, pero no ha recibido respuesta.

Con estas citas la mayoría de las veces se logra que el proceso quede resuelto en un par de semanas. Pero también puede ser que no, por lo que estas personas venden las citas ya advirtiendo de que esto puede pasar.

"Por eso, envían mensajes diciendo, no nos comprometemos a que estas citas resuelvan su expediente. Se lavan las manos".

Debido a que este negocio ilegal cada vez está creciendo más, el colectivo está estudiando varias vías legales para poder denunciarlo.