Cataluña es la región en la que más sube el tiempo de espera para operarse, un 8%, mientras en Castilla y León cae un 20%

Cataluña es la región en la que más sube el tiempo de espera para operarse, un 8%, mientras tanto en Castilla y León lo ha reducido un 20% en un año. Estos son los datos que se extraen de la última actualización de las listas de espera correspondiente al primer semestre de 2025 (de enero a junio).

Las listas se han reducido casi un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A junio de 2025, la media se sitúa en 118 días. No obstante, si se analizan los datos por comunidades autónomas, los tiempos de espera han aumentado en algunas regiones.

En concreto, en Cataluña ha crecido un 8% la demora para operarse, es decir, se ha pasado de 137 a 148 días en un año. Actualmente, en esta región hay un total de 202.114 pacientes en espera para someterse a una cirugía (antes 189.472).

Le siguen Murcia y Navarra, con un incremento del 54,4 % (34.315 pacientes en espera) y 5,1% (9.818 pacientes), respectivamente.

El tiempo medio de espera en Murcia es de 97, cinco días más que en junio de 2024. Y en Navarra, de 78, cuatro más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Reducen sus listas

En el lado opuesto está Castilla y León: ha sido la comunidad que más ha rebajado sus listas de espera. En concreto, un 20% en tan sólo un año. El tiempo medio de espera ha pasado de 100 a 80 días. Actualmente, hay 25.107 personas esperando para operarse frente a las 30.038 de junio de 2024.

Le sigue Extremadura como la segunda autonomía que más ha rebajado sus listas de espera. Un 18,2% para ser exactos. En concreto, se pasa de 164 a 134 días de espera. En este territorio hay un total de 21.208 pacientes aguardando para operarse frente a los 24.280 del año anterior.

Pese a esto, esta es la tercera región donde hay un mayor tiempo de espera (134 días).

Por otro lado, la Comunidad de Madrid es la que acumula un menor tiempo de espera con una media de 49 días.

Mayor espera

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar de media 49 días, frente a los 118 que hay que esperar en el conjunto del Sistema de Salud (SNS), es decir, 69 días menos.

Además, son 111 menos que la media en Andalucía (160 días) y 99 que en Cataluña (148 días), las que encabezan la lista de mayores demoras.

El País Vasco (61 días), La Rioja (64 días) y Galicia (69 días) son las regiones que siguen a Madrid con menor tiempo de espera.