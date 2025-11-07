La red hospitalaria de España se dispara tras la pandemia: hay un 25% más de centros privados y un 18% de públicos

Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades con mayor número de hospitales, concentrando la mayor parte de la red hospitalaria nacional.

El aumento de hospitales no se ha traducido en un incremento proporcional de camas, debido al auge de la atención ambulatoria y los programas de salud pública.

Actualmente existen 848 hospitales en España: 420 privados, 387 públicos y el resto pertenecen a ONG y mutuas sin ánimo de lucro.

La red hospitalaria de España ha crecido significativamente tras la pandemia, con un 25% más de hospitales privados y un 18% más de públicos respecto a 2019.

Cabe destacar que el número ha ido in crescendo con respecto a hace una década (hay 200 hospitales más), pero ha sido con el paso del Covid cuando los datos han dado un gran impulso.

Así lo refleja el último informe sobre el Catálogo Nacional de Hospitales publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Actualmente, España cuenta con un total de 848 hospitales, siendo 420 privados y 387 públicos. En comparación con 2019 (año previo a la pandemia), hay 59 y 85 hospitales más, respectivamente.

Los centros restantes pertenecen al llamado modelo mixto o concertado. Se trata de los hospitales de organizaciones no gubernamentales (hay 20 en la actualidad) o las mutuas (hay 21 centros) que no aparecen en el apartado de 'red privada' porque, aunque no forman parte del sistema público de salud, tampoco son centros privados con ánimo de lucro.

"En ambos casos se trata de entidades de naturaleza especial: la Cruz Roja es una organización humanitaria sin ánimo de lucro que presta servicios asistenciales y puede tener conciertos con la sanidad pública. Mientras, las mutuas son entidades privadas también sin ánimo de lucro que colaboran con la Seguridad Social y gestionan recursos públicos bajo su supervisión", señala Sanidad a este periódico.

Por su parte, 2019 anotó un total de 806 hospitales con una división de 335 privados y 328 públicos. Las cifras restantes corresponden a ONG (Cruz Roja, Iglesia) y aseguradoras.

Camas

Por otro lado, el número de camas ha aumentado ligeramente a diferencia del número de centros.

¿Y esto por qué ocurre? Pues porque el número de camas hospitalarias no tiene que crecer al mismo ritmo. Ha habido un cambio hacia el modelo de atención ambulatoria y muchas intervenciones ya no precisan de la ocupación de camas.

"Los modelos, con un sistema nacional de salud como el nuestro, tienen una Atención Primaria muy potente que actúa como eje vertebrador". En España, este nivel asistencial "resuelve el 90% de los problemas de salud", decía a este periódico Félix Rubial, director gerente del Hospital Marqués de Valdecilla, hace unos meses.

Otro elemento que impacta es la apuesta por programas de salud pública, como la vacunación y los planes de detección precoz. "Ambos reducen la necesidad de camas", ha continuado Rubial.

Además, los datos oficiales muestran que, aunque la cantidad de hospitales haya aumentado, muchos de ellos son centros pequeños y especializados (a menudo privados) y que muchos de estos nuevos centros tienen menos camas instaladas que los hospitales generales tradicionales.

En la actualidad, hay un total de 159.679, siendo 46.552 de centros privados y 108.799 de públicos. En 2019, se registraban 158.292, por lo que se puede comprobar ese ligero aumento en comparación con hace cinco años.

Por comunidades, como es lógico por densidad poblacional, Cataluña (204 hospitales), Madrid (91 hospitales) y Andalucía (133 hospitales) son las que concentran el mayor número. En 2019 también se concentraban los hospitales en estas tres regiones.

Por último, cabe destacar que a pesar de que se ha incrementado el número de centros, no es suficiente para cubrir toda la demanda ante la falta de recursos humanos.

Una situación que puede ir a peor de cara a los próximos años, ya que aumentará la cantidad de población envejecida y en dependencia y con ello el número de patologías (pulmonares, cognitivas o digestivas).