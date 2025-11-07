Las listas de espera quirúrgicas se reducen casi un 2% en un año, con 118 días de espera

Madrid destaca como la comunidad con menor demora media para una intervención quirúrgica, con 49 días de espera frente a los 118,6 de la media nacional.

Cirugía Plástica es la especialidad con mayor tiempo de espera (259 días), mientras que Cirugía cardíaca, Dermatología y Oftalmología presentan las menores demoras.

El porcentaje de pacientes que esperan más de seis meses para una operación ha disminuido 0,9 puntos respecto a junio de 2024.

Las listas de espera quirúrgicas en la sanidad pública se han reducido casi un 2% en un año, pasando de 848.340 a 832.728 personas, con un tiempo medio de espera actual de 118 días.

Después de mucho tiempo, las listas de espera quirúrgicas en la sanidad pública han disminuido, después de que en 2023 se batiera el récord con 850.000 pacientes esperando una operación. En concreto, se ha pasado de 848.340 a 832.728 personas en un año.

El Ministerio de Sanidad ha publicado la actualización de las listas correspondiente al primer semestre de 2025. Como reflejan los datos, los tiempos de espera se han reducido casi un 2% con respecto al mismo periodo del año anterior y actualmente son de 118 días para someterse a una cirugía.

El tiempo medio de espera se sitúa en 2,4 días menos respecto al mismo corte del año anterior y el porcentaje de pacientes con espera superior a 6 meses ha disminuido 0,9 puntos respecto a junio de 2024.

Por especialidades, Cirugía Plástica sigue siendo la que mayor tiempo medio de espera acumula con 259 días, 23 más que en junio de 2024. Le sigue Neurocirugía con 173 días, en este caso se ha rebajado en 16 días. Angiología y Cirugía Vascular acumula una espera media de 160 días, que también ha aumentado la espera en 12 días.

Las que menos tiempo de espera acumulan son: Cirugía cardíaca (57 días) y Dermatología (69 días) y Oftalmología (75 días).

Especialistas

El informe también analiza las listas de espera con especialistas. Hasta junio de 2024, el tiempo medio se ha situado en 96 días. Son dos días más que el mismo periodo del año anterior.

La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,8%.

Pero, al igual que con la lista quirúrgica, la de las consultas también rebaja su tiempo medio de espera si lo comparamos con diciembre de 2024, cuando se situaba en 105 días.

Las especialidades con mayores tiempos de espera son Dermatología con 121 días, Traumatología con 114 días, y Neurología con 111 días.

Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 52 días, Ginecología con 55 días y Cardiología con 64 días.

Actualmente, 81,4 de cada 1000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es inferior en 2,4 puntos a la de junio de 2024.

Por autonomías, La Comunidad de Madrid es la región española con menor tiempo de demora media para una intervención quirúrgica al finalizar junio, una media de 49 días.

En concreto, en la sanidad madrileña hay que aguardar 49 días, frente a los 118,6 que de media hay que esperar en el conjunto del Sistema de Salud (SNS), es decir, 69 días menos.

Además, son 111 menos que la media en Andalucía (160) o 99 sobre Cataluña (148), las que encabezan la lista de mayores demoras medias.

Pese a esa reducción, los españoles todavía siguen manifestando su malestar: el 40% denuncia que las listas de espera han empeorado en el último año.

Así lo recogían los datos de la segunda oleada del Barómetro Sanitario, elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).