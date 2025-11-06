Novo Nordisk y Lilly rebajarán los precios de sus fármacos para perder peso en EEUU a cambio de tres años sin aranceles

Estos descuentos, acordados tras presiones de Donald Trump y la Casa Blanca, se aplicarán a partir de 2026 y equiparan a Novo Nordisk y Lilly con otras farmacéuticas que ya han pactado rebajas similares.

El acuerdo incluye también a Orforglipron, el nuevo medicamento oral de Lilly contra la obesidad, que tendrá precios bajos cuando sea aprobado por los reguladores estadounidenses.

Los fármacos Ozempic y Mounjaro pasarán de costar más de 1.000 dólares al mes a unos 300 dólares en la venta directa, y los beneficiarios de Medicare pagarán solo un copago de 50 dólares mensuales.

Novo Nordisk y Lilly han acordado reducir significativamente el precio de sus medicamentos para perder peso en Estados Unidos a cambio de una exención arancelaria de tres años.

Finalmente, Novo Nordisk y Lilly han cedido a las presiones de Donald Trump y han llegado a un acuerdo para reducir el precio de sus medicamentos para perder peso en los programas de salud Medicare y Medicaid. También en la plataforma de venta directa puesta en marcha por la Casa Blanca, Trumprx. A cambio, sus productos estarán sujetos a una "exención arancelaria" durante tres años.

Los principales directivos de ambas farmacéuticas y el propio Trump han firmado el acuerdo en el Despacho Oval. Todo ello acompañados por el secretario de Sanidad, Robert Kennedy Jr.

"Esto es muy emocionante porque, una vez más, estamos reduciendo los precios de los medicamentos a niveles que nadie creía posibles", celebraba Trump.

El desmayo de un ejecutivo de la industria farmacéutica durante la comparecencia de Trump (Fox News).

La firma del acuerdo no estuvo exenta de imprevistos. Gordon Findlay, directivo de Novo Nordisk, sufrió un desvanecimiento. Con todo, se recuperó sin más incidentes.

El acuerdo consiste en que Ozempic (cuyo principio activo es semaglutida) y Mounjaro (compuesto por tirzepatida) reducirán, mucho, su precio.

Si hoy en día estos fármacos cuestan más de 1.000 dólares al mes, su nuevo precio para la venta directa (a través de Trumprx) estará en torno a los 300 dólares al mes, según algunos detalles que la Casa Blanca y las compañías firmantes han dado a conocer.

El descuento será todavía mayor en el caso de los pacientes acogidos a los programas Medicare y Medicaid. Los mayores de 65 años podrán conseguir estos medicamentos con un copago de 50 dólares al mes.

El acuerdo también alcanzará a Orforglipron. También de Lilly, este fármaco oral contra la obesidad (que promete revolucionar la pérdida de peso) todavía no ha sido aprobado por los reguladores estadounidenses, pero cuando lo haga también contará con precios bajos, según la multinacional americana.

Cabe recordar que ya Novo Nordisk había comenzado a aplicar medidas de esta naturaleza en verano, aunque las bajadas no eran tan importantes como las pactadas directamente con la Administración estadounidense.

Con todo, estos descuentos no se comenzarán a aplicar hasta 2026. Como se ha comentado anteriormente, los productos de ambas compañías disfrutarán de tres años sin aranceles a cambio de las rebajas de precios.

Novo Nordisk y Lilly se suman así a las multinacionales farmacéuticas que han acordado con la Casa Blanca sustanciales rebajas de sus precios en Estados Unidos. Hablamos de Pfizer y AstraZeneca, compañías que también han prometido (como muchos otros laboratorios) importantes inversiones en el otro lado del Atlántico.