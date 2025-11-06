Los estudiantes de Medicina se suman a la huelga nacional de médicos y a las movilizaciones contra el Estatuto Marco

La Confederación de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han convocado la huelga y una manifestación en Madrid, pidiendo una norma propia para el colectivo y mayor representación en negociaciones.

Los estudiantes exigen que su participación en movilizaciones y paros no suponga perjuicio académico, resaltando la importancia de ser escuchados como futuros profesionales directamente afectados.

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) anima a las delegaciones estudiantiles de todas las facultades a convocar paros académicos coincidiendo con los días de huelga.

Los estudiantes de Medicina apoyan la huelga nacional de médicos prevista del 9 al 12 de diciembre, en rechazo al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Los estudiantes de Medicina han hecho un llamamiento para secundar la próxima huelga nacional de médicos (del 9 al 12 de diciembre) en contra del nuevo Estatuto Marco. Estos ya estuvieron presentes en las movilizaciones del pasado mes de abril.

"La profesión médica atraviesa una situación crítica y el estudiantado de Medicina ha mostrado su rechazo categórico a las modificaciones propuestas por el Ministerio", ha declarado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) en un comunicado.

Por ello, desde el CEEM, como máximo órgano de representación estatal del estudiantado de Medicina, "secundamos y animamos a las Delegaciones de Estudiantes y Consejos de Estudiantes de todas las Facultades donde se curse el grado a convocar un paro académico de un día de duración para el día 9 de diciembre o de cuatro días desde el 9 hasta el 12 de diciembre, coincidiendo con la huelga convocada".

Asimismo, instan a los equipos decanales de dichas facultades a apoyar las movilizaciones de su estudiantado y las convocatorias de paro académico.

"Hemos hecho un llamado al paro en el que puedan apoyarse las Delegaciones de Estudiantes y Consejos de las Facultades de Medicina para convocar paros académicos, ya que el procedimiento no se regula a nivel nacional, sino que cada universidad tiene sus procedimientos propios y requerimientos para convocarlo".

Así, lo ha señalado Teresa Serrano, presidenta del Consejo de Estudiantes, a este periódico.

Con todo, han añadido que como futuros médicos, directamente afectados por las decisiones que se toman hoy en día, "consideramos fundamental unirnos a esta lucha y ser escuchados. Por ello, creemos imprescindible que el estudiantado de Medicina tenga la posibilidad de participar en las concentraciones y movilizaciones convocadas estos días sin que ello suponga perjuicio alguno en su ámbito académico".

Huelga de médicos

Ante la negativa de Sanidad de escuchar sus peticiones, los médicos han convocado una nueva huelga nacional de cuatro jornadas consecutivas que tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre. Además, se ha organizado para el próximo sábado 15 de noviembre una manifestación en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad.

La Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado dicho paro nacional en contra del nuevo borrador del Estatuto Marco.

Entre sus principales reivindicaciones está la petición de una norma propia para el colectivo y más representación en la mesa de negociación.

Se trata de la tercera convocatoria de huelga después de las celebradas el pasado 13 de junio y el 3 de octubre que tuvo una mayor acogida.