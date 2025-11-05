Moderna nombra a Emilio Fumero nuevo director médico de España

España es un país estratégico para Moderna, albergando MadridLab, el único centro europeo que cubre todo el proceso de producción y fabricación de medicamentos ARNm de la compañía.

Con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, Fumero destaca la importancia de la medicina de ARNm y el uso de inteligencia artificial para responder a las necesidades sanitarias.

Fumero será responsable de la estrategia médico-científica en España, impulsando la colaboración con el sistema sanitario y el lanzamiento de vacunas ARNm de Moderna.

Moderna ha nombrado a Emilio Fumero como nuevo director médico en España, quien mantendrá también su cargo de director científico para Europa.

Moderna ha nombrado a Emilio Fumero como director médico en España. Aparte de este nuevo cargo, mantendrá las responsabilidades como director científico para la región de Europa, que desempeña desde su incorporación a la compañía en noviembre de 2021. También, asumirá la estrategia médico-científica en España.

Este nuevo rol le permitirá reforzar la colaboración con los principales actores del sistema sanitario, tanto a nivel nacional como europeo, a la vez que contribuye a impulsar los lanzamientos del portfolio de vacunas de ARNm de Moderna (incluidas las de la COVID-19, VRS, otros virus respiratorios y virus latentes).

Esto es especialmente relevante en un contexto en el que las enfermedades respiratorias son ya una de las principales causas de muerte en España, con entre 10.000 y 15.000 muertes atribuibles a estas infecciones respiratorias.

Su trayectoria

Emilio Fumero es médico internista y especialista en enfermedades infecciosas. Cuenta con experiencia en atención clínica, hospitalaria, investigación clínica y trasnacional.

También, acumula más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, ocupando posiciones en diversas áreas terapéuticas, especialmente en virología.

"Me siento orgulloso de asumir esta responsabilidad en un momento clave para la medicina de ARNm", ha añadido Fumero en un comunicado.

Y ha continuado: "Junto al equipo de España, mi propósito es trabajar para acercar la mejor evidencia científica a los profesionales sanitarios y reforzar la prevención. También quiero aprovechar la flexibilidad de la plataforma de ARNm y nuestras capacidades de inteligencia artificial para responder, con rigor y rapidez, a las necesidades de pacientes y del sistema sanitario en España y en Europa", ha concluido Fumero.

Este nombramiento se enmarca en el compromiso de la compañía de establecer nuevos estándares en medicina basada en ARNm, apoyándose en su plataforma tecnológica y en un pipeline diversificado y de gran potencial, más allá de las vacunas respiratorias, que abarca oncología, enfermedades raras y virus latentes, con hasta 10 aprobaciones de productos previstas en los próximos años.

Desde su nueva posición, "Fumero desempeñará un papel clave para impulsar estas innovaciones en España y facilitar la introducción de nuevas vacunas", ha añadido la farmacéutica estadounidense.

España

Asimismo, la decisión resalta la importancia estratégica de España para Moderna, que alberga MadridLab, su Centro Internacional de Excelencia Analítica en Europa.

Gracias a esta instalación, España se ha consolidado como el único país europeo que cubre todo el proceso de producción y fabricación de medicamentos de ARNm de Moderna, con capacidad para dar servicio a más de 60 países.