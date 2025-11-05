Las CCAA del PP reclaman a García un Interterritorial para abordar nuevos cribados y la falta de personal

Mónica García ha exigido a las CCAA del PP que envíen datos de sus programas de cribado y ha advertido con tomar acciones legales si no se reciben en el plazo establecido.

El último enfrentamiento entre el Ministerio y las CCAA del PP bloqueó la aprobación de fondos para reforzar los programas de cribado de cáncer y la vigilancia epidemiológica.

La petición busca aprobar de manera conjunta acuerdos relacionados con los programas de cribado y la incorporación de más especialistas sanitarios.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el PP han solicitado a la ministra Mónica García la convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario.

Los consejeros del Partido Popular han dado un paso hacia delante. Han enviado una carta a la ministra para pedirle la convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario.

Tal y como ha podido saber este periódico, los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP solicitan esta convocatoria "con el fin de aprobar de forma conjunta dos cuestiones de máxima relevancia para el conjunto del país", han añadido en el comunicado al que ha tenido acceso el Observatorio de la Sanidad.

Entre esas cuestiones se encuentra la aprobación de los acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública en relación con la financiación de los programas de cribado (para poder ampliarlos) y la necesidad de incorporar más especialistas sanitarios ante la falta de recursos humanos.

"La lealtad institucional y el funcionamiento cooperativo del sistema sanitario español son valores esenciales que pueden y deben recuperarse", detallan.

Cabe destacar que en el anterior Consejo Interterritorial del pasado 24 de octubre, un enfrentamiento entre las comunidades autónomas del PP y el Ministerio de Sanidad impidió la aprobación de dos acuerdos que, entre otros objetivos, buscaban reforzar los cribados de cáncer.

En concreto, el plantón de los consejeros del PP a García impidió que se sometiera a votación la distribución de un millón de euros entre los centros implicados en el abordaje del cáncer, así como la inyección de otro millón de euros al acuerdo para reforzar su vigilancia epidemiológica.

Dentro de este acuerdo, una partida iría precisamente destinada a ampliar los cribados, que quedó paralizada hasta que se apruebe en el próximo Consejo.

Requerimiento

Este movimiento se produce un día después de que Mónica García enviara un requerimiento a todas las comunidades autónomas del PP para que les entreguen los datos de sus programas de cribado.

García anunció que, si no le envían dichos indicadores en un plazo de un mes, el Gobierno tomará las acciones legales pertinentes. Además, avisó a la Comunidad de Madrid que tenían dos semanas para facilitarles el registro de objetores del aborto.