Lilly toma la delantera en la guerra por la píldora contra la obesidad mientras Pfizer y Novo Nordisk batallan por Metsera

Lilly invertirá 2.600 millones de euros en una nueva planta en Países Bajos para aumentar su capacidad de fabricación de medicamentos orales, incluido orforglipron.

La oferta de Novo Nordisk por Metsera, superior a la de Pfizer, busca reforzar su posición en el mercado de terapias GLP-1, generando preocupaciones sobre la competencia.

Pfizer y Novo Nordisk mantienen una disputa legal por la compra de Metsera, con demandas cruzadas y acusaciones de prácticas anticompetitivas y violaciones de leyes antimonopolio.

Eli Lilly se adelanta en la carrera por el mercado de la obesidad con su nueva píldora oral orforglipron, que prevé solicitar para aprobación regulatoria antes de fin de año.

La guerra por convertirse en el líder del mercado de la obesidad está más viva que nunca. Hace unos meses, Pfizer adquiría la empresa especialista en producción de estos tratamientos: Metsera. Pero, ahora, todo ha dado un vuelco de 180 grados, después de que Novo Nordisk lanzara una propuesta "no solicitada" para adquirir la compañía. Mientras tanto, Eli Lilly les come terreno con su nueva píldora para adelgazar.

El consejo de administración de Metsera ha calificado la oferta de la compañía danesa como una "propuesta superior" (a la previamente acordada con Pfizer), que, actualmente, están analizando. Esto ha desencadenado todo un enfrentamiento entre ambas compañías en el que ha habido hasta demandas de por medio.

Tras conocer la oferta, Pfizer decidió presentar una demanda contra Novo Nordisk y Metsera por incumplimiento del contrato.Y por si fuera poco, este pasado lunes 3 de noviembre, ha presentado otra con el objetivo de bloquear la oferta.

Por su parte, Pfizer ha afirmado que la oferta de Novo Nordisk no puede calificarse como una propuesta superior de empresa bajo los términos de la fusión debido a que hay importantes riesgos regulatorios.

La demanda sostiene que la reciente propuesta de Novo Nordisk de adquirir Metsera constituye "una acción anticompetitiva para proteger su posición dominante en el mercado de los GLP-1, mediante la captura y eliminación de un competidor estadounidense emergente antes de que obtenga el respaldo de Pfizer", ha añadido la farmacéutica en un comunicado.

Pfizer también ha alegado que el dividendo especial contemplado en la propuesta de Novo Nordisk viola la ley de Delaware.

Además, que esto constituye una conspiración anticompetitiva entre Novo Nordisk y Metsera que restringe el comercio y que ha sido un intento de monopolización y una conspiración para monopolizar, según lo avala la Sección 2 de la Ley Sherman.

Conspiración

La demanda Pfizer ha añadido además que los accionistas controladores de Metsera, Validae Health, LP, Population Health Partners GP, LLC, ARCH Venture Fund XII, LP y ARCH Venture Fund XIII, LP, han conspirado con Metsera y Novo Nordisk para promover estas actividades anticompetitivas.

De hecho, ha anunciado que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. ha dado a Pfizer permiso para finalizar antes de tiempo la revisión habitual sobre competencia. Esto quiere decir que la farmacéutica estadounidense podría cerrar la compra de Metsera más rápido, ya que todas las aprobaciones regulatorias han sido obtenidas.

La empresa indicó que está lista para completar la transacción después de la reunión de accionistas de Metsera programada para el 13 de noviembre.

Cabe recordar que Pfizer ya ha presentado una demanda separada contra Metsera, su junta directiva y Novo Nordisk en el Tribunal de Cancillería de Delaware y una moción para una orden de restricción temporal para impedir que Metsera rescinda el acuerdo de fusión.

"La empresa emprende esta acción para preservar y fomentar la competencia en esta importante área terapéutica y para impedir que Novo Nordisk pague ilegalmente a Metsera y a sus accionistas mayoritarios con el fin de obtener el control de un competidor estadounidense emergente, perjudicarlo y, potencialmente, eliminarlo", ha denunciado la compañía.

Igualmente, han continuado aclarando que las acciones de Metsera y sus accionistas mayoritarios, así como las de Novo Nordisk, constituyen una violación de las leyes antimonopolio. "Confiamos en la solidez de nuestro caso y esperamos presentarlo ante el Tribunal", ha terminado Pfizer.

La píldora de Lilly

Mientras Pfizer y Novo Nordisk batallan por Metsera, Lilly les toma la delantera con su píldora para adelgazar. Su terapia oral, conocida como orforglipron (todavía en ensayo clínico) ya está muy avanzada.

De hecho, como ha señalado la compañía, prevén presentar la solicitud de aprobación de orforglipron ante las agencias reguladoras internacionales antes de que finalice el año.

También Lilly anunció que su píldora para bajar de peso cumplía con la mayoría de los criterios para el nuevo programa de vales de prioridad nacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), lo que sugirió que era una candidata para una revisión de aprobación acelerada.

Además, la compañía ha anunciado este lunes que invertirá 2.600 millones de euros (3.000 millones en dólares) para construir una nueva planta en Países Bajos con el objetivo de aumentar su capacidad de fabricación de medicamentos orales (salud cardiometabólica, neurociencia, oncología e inmunología) en Europa. En esa nueva planta también se producirá orforglipron.

Analistas

Ante la guerra entre farmacéuticas, la consultora GlobalData ha presentado el punto de vista de un analista sobre el futuro del mercado de la obesidad.

"La feroz guerra de ofertas entre Novo Nordisk y Pfizer por Metsera subraya la confianza de las grandes farmacéuticas en el potencial de la cartera de terapias de Metsera, en particular su principal fármaco candidato, el agonista del receptor GLP-1 de dosis mensual MET-097i, que podría ofrecer considerables beneficios en la adherencia del paciente en comparación con las opciones actuales de dosis semanal", añade Jay Patel.

Así, el analista explica que la "audaz estrategia" de Novo Nordisk puede estar motivada por la caída del precio de sus acciones, ya que su rival Eli Lilly "la eclipsará en el mercado estadounidense de medicamentos para la obesidad en 2025, alcanzando una cuota de mercado del 51%. Y los decepcionantes datos de CagriSema están afectando negativamente las perspectivas futuras de la cartera de productos de Novo".

"La competencia entre ambas compañías por Metsera se debe a su deseo de mantenerse relevantes en el futuro mercado de la obesidad y desafiar con éxito el dominio actual de Lilly", afirma Patel.

Por último, ofrece una conclusión: Si bien Novo se beneficia de su oferta significativamente mayor de 9.000 millones de dólares (frente a la oferta máxima de Pfizer de 7.300 millones de dólares), la respuesta de Pfizer podría influir en las autoridades antimonopolio estadounidenses, que supervisan las adquisiciones de empresas como Metsera, lo que podría darle ventaja a Pfizer.