El impacto económico de la obesidad en España alcanza los 130.000 M€ y se espera que en 2030 el gasto se eleve un 23%

Expertos reclaman un abordaje integral y mayor formación en el tratamiento de la obesidad, subrayando la necesidad de un plan nacional y recursos especializados en atención primaria.

Un mejor control de la obesidad podría generar ahorros de hasta 84.000 millones de euros en 2030, dependiendo del porcentaje de pérdida de peso alcanzado en la población.

El coste sanitario directo por obesidad es de 2.000 millones de euros anuales, con proyecciones de llegar a 3.000 millones en 2030 si no se revierte la tendencia.

El impacto económico de la obesidad en España alcanza los 130.780 millones de euros, representando un 8% del PIB, y se prevé que en 2030 el gasto ascienda a 161.477 millones.

Actualmente, en España hay 27 millones de personas con sobrepeso y obesidad y se espera que en 2030, las cifras se eleven casi a 30 millones. Con ello, aumentará su impacto económico.

Esta enfermedad supone un coste de 130.780 millones de euros en 2025 y de cara a cinco años se prevé un gasto de hasta 161.477 millones. Con un aumento del 23%. Estos son los datos que se extraen del reciente informe sobre el valor social de un mejor control de la obesidad en España elaborado por Lilly y la Fundación Weber.

Entre las más de 200 complicaciones clínicas asociadas a la obesidad, en el estudio se han considerado 18 de ellas, con un coste por paciente de 17.465 euros al año. Estos datos suponen un 8% del PIB de España.

En cambio, el coste sanitario es de 2.000 millones de euros anuales, con proyecciones "que podrían alcanzar los 3.000 millones en 2030 si no se logra revertir la tendencia", lo que supone un 3% del PIB.

En conclusión, el impacto económico que tiene la obesidad supera todo el gasto sanitario que hace España, tal y como ha reflejado Álvaro Weber, presidente de Weber y encargado de elaborar el estudio.

También, en el siguiente informe se ha calculado el beneficio que tendría la pérdida de peso no sólo a nivel económico, sino a nivel asistencial, los costes sanitarios directos y los costes no sanitarios y el impacto en la calidad de vida.

"Queremos estimar el valor social de la reducción de la obesidad en nuestro país, para calcular esto necesitas saber cuál es la carga que supone esta patología dentro de nuestra sociedad, que va a suceder con esa carga cuando las personas pierden peso", ha añadido Hidalgo.

Así, como arroja el informe con un mejor control de la obesidad, se podría generar en 2030 un ahorro de 24,8 mil millones de euros (con una estimación de pérdida de peso del 5-10%). Y de 84 mil millones de euros (en pérdidas del 20-25%).

Para paliar los gastos en obesidad y para ello, los expertos del estudio plantean un abordaje integral de la obesidad porque es

Abordaje

¿Y qué se necesitaría para ese plan de abordaje? El primer paso es conseguir un abordaje de una enfermedad crónica como ocurre con la diabetes. Nos hace falta un plan de abordaje nacional de la obesidad que integre a los agentes sanitarios, tenemos una enorme complejidad, en AP necesitamos (que son el primer eslabón) más recursos para tratar a estos pacientes, ha añadido Diego Bellido, presidente de la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO).

Otra de las conclusiones que se han extraído es que se necesita más formación para los profesionales sanitarios.

No hay formación directa sobre la obesidad, poco a poco se va empezando a tener más en las facultades de medicina. El mayor problema que tienen los médicos es que no hay especialistas en obesidad y cuando se encuentran con pacientes no saben cómo ayudarles, ha terminado Federico Luis Moya, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Obesidad (ANPO).