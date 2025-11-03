Ana Pastor renuncia a su cargo como presidenta de AMA

A.M.A. destaca que el nuevo presidente aporta experiencia y compromiso con la misión de proteger y servir al colectivo sanitario.

Ana Pastor renuncia a la presidencia de AMA. La misma Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) ha anunciado este lunes la renuncia de la exministra como presidenta de la entidad, un cargo que asumirá Luis Campos, quien ya dirigió la organización entre 2017 y 2022.

Según informa AMA, Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación y expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, asume esta nueva responsabilidad con "voluntad de trabajo y enorme compromiso".

Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de la entidad y presidente de AMA América Seguros Ecuador.

La mutualidad resalta que la trayectoria profesional de Campos y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de "proteger, acompañar y servir" a quienes dedican su vida a cuidar de los demás.

Asimismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de Pedro Hidalgo como Secretario General.

Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez y Luis Alberto Calvo como vicepresidentes, y Luis Cáceres como vicesecretario.

"Con este relevo, AMA inicia una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas", ha finalizado la Agrupación en un comunicado.