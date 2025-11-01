Todos los sanitarios del sector público en contra del Gobierno: manifestaciones, huelgas y un Estatuto Marco paralizado

El Ministerio de Sanidad está bajo presión para negociar con los sindicatos y resolver las demandas pendientes en el Estatuto Marco.

Miles de funcionarios y sanitarios ya han realizado movilizaciones y huelgas exigiendo mejoras salariales y reconocimiento de sus titulaciones.

Los sanitarios y funcionarios del sector público están en contra del Gobierno debido a la falta de subida salarial y el bloqueo del Estatuto Marco.

Al Gobierno le espera un invierno calentito. No sólo tiene en contra a todos los sanitarios por el Estatuto Marco, sino también a los funcionarios, que se han movilizado ante la negativa de una subida de sueldo por parte del Ejecutivo central.

El pasado jueves,miles de funcionarios públicos se concentraron exigiendo un aumento salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo que han ido perdiendo este 2025. Entre ellos también se encontraban profesionales sanitarios, claro.

Las movilizaciones parece que han tenido su efecto. O al menos, por el momento. El Ministerio de Función Pública se sentará a negociar con los sindicatos.

Con todo, no hay nada cerrado. Y la amenaza de huelga de funcionarios esgrimida por CSIF, CCOO y UGT se sostiene.

Más leña para el conflicto que ya había entre los colectivos sanitarios y el Ministerio de Sanidad. Los técnicos sanitarios, los médicos y los técnicos auxiliares de enfermería ya han anunciado sucesivas huelgas. Mónica García los tiene a todos en contra y los primeros paros ya han sucedido.

Los técnicos sanitarios, encargados de realizar las pruebas diagnósticas de tratamientos radioterápicos como los cribados, han convocado una huelga de cuatro jornadas (30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre). En las dos primeras, miles de profesionales de todo el país (Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía) la han secundado, según los sindicatos de este colectivo

Estos reclaman a Sanidad la reconversión de sus estudios (hoy su titulación se logra con un grado de formación profesional) a grado universitario. Reclaman que dicha conversión se haga según las directrices europeas y consideran que hay una falta de formación.

Además, estos profesionales no tienen reconocida su categoría profesional en la nómina. Ni las competencias que asumen se corresponden con el nivel en el que están clasificados en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Llevan así desde el 2008.

Cabe destacar, como han recordado los técnicos, que el pasado mes de junio, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el de Hacienda y las consejerías para incluir las demandas del colectivo en el borrador del nuevo Estatuto Marco. No obstante, ahora denuncian "una falta de cumplimiento" de dichas peticiones.

"Lo ocurrido recientemente en Andalucía es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desprecia esta labor esencial: pruebas suspendidas, cribados detenidos y pacientes sin diagnóstico. Pese a esta realidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas continúan ignorando las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para la salud pública", explicaban.

"No se puede sostener un sistema sanitario moderno, tecnológico y eficaz, sin reconocer las titulaciones y condiciones laborales de quienes lo hacen posible", añadieron.

TCAE

Lo mismo les ocurre a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Exigen una reclasificación inmediata en el Estatuto Marco, porque actualmente ven inviable la norma. Al igual que los técnicos, esperaban que el nuevo borrador adecuara correctamente la clasificación de su grado.

Sin embargo, al revisar el nuevo texto se han llevado una sorpresa: el nivel de los estudios no está como estas profesionales esperaban. Ahora temen que las mejoras prometidas por Sanidad sean papel mojado.

"Y más cuando hay una disposición transitoria sexta en el Estatuto Marco que dice que los efectos retributivos de los nuevos grupos de clasificación se tienen que negociar. Igual sí es cierto que pueden suponer alguna mejora, pero nadie nos garantiza que dicha mejora corresponda a la que sería en el C1 del EBEP", denunciaba Isabel Lozano, secretaría de organización del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hace unos días.

Por su lado, la Plataforma TCAEs Unidos por el C1 ha decidido dar un paso más y han amenazado con ir a la huelga a finales de noviembre.

Huelga médica

Los médicos fueron los primeros en organizar los paros. Llevan dos este año y no pararán hasta que Sanidad ceda a sus exigencias de un Estatuto Marco propio que recoja las peticiones del colectivo.

De hecho, ya han organizado cuatro jornadas consecutivas de huelga que tendrán lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Unos paros convocados por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Ambas organizaciones han decidido convocar para el próximo sábado 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad.

En cualquier caso, en la actualidad el Estatuto Marco no avanza tampoco con el resto de sindicatos del Ámbito de Negociación. Reclaman a Sanidad que recoja en la norma unas peticiones que para ellos son "irrenunciables". Entre ellas, se encuentran la clasificación profesional con adecuación retributiva, la posibilidad de acceso voluntario a la jubilación (tanto parcial como anticipada) y regulación de jornada laboral.

El Ministerio se comprometió a convocar tres reuniones monográficas más con las organizaciones sindicales para cerrar estos asuntos pendientes.

Por el momento, la cartera de Mónica García todavía no ha llegado a ningún acuerdo. Por ahora, después de la primera reunión con los sindicatos, el departamento está esperando a que le presenten propuestas para tratar la jubilación parcial y anticipada y la adaptación de las jornadas de trabajo.

La próxima reunión para tratar el Estatuto Marco se celebra, precisamente, el próximo jueves 6 de noviembre.

A dos meses de que acabe el año, parece que la norma se está encallando y a Mónica García cada vez le está resultando más difícil lograr llevarla al Consejo de Ministros. Todo esto en plena crisis con las comunidades autónomas por la polémica de los cribados de cáncer.