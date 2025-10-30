Novo Nordisk ofrece hasta 7.740 millones de euros para arrebatar Metsera a Pfizer

Las claves nuevo Generado con IA Novo Nordisk ha presentado una oferta de hasta 9.000 millones de dólares para adquirir Metsera, superando la oferta previa de Pfizer. La propuesta de Novo Nordisk incluye la compra de acciones a 56,50 dólares cada una, más un pago adicional basado en hitos clínicos y regulatorios. Pfizer ha calificado la oferta de Novo Nordisk como "temeraria", acusándola de intentar eliminar la competencia y violar leyes antimonopolio. El consejo de administración de Metsera considera la oferta de Novo Nordisk como "superior" y ha notificado a Pfizer, iniciando un periodo de negociación.

La compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk ha confirmado este jueves que presentó una propuesta "no solicitada" de hasta 9.000 millones de dólares (7.740 millones de euros) para adquirir Metsera, laboratorio por el que, en septiembre, Pfizer anunció un acuerdo de compra de hasta 7.300 millones de dólares (6.275 millones de euros).

La propuesta de la compañía europea, que está siendo examinada por el consejo de Metsera, implica la compra de todas las acciones ordinarias en circulación de Metsera a un precio de 56,50 dólares por acción en efectivo, equivalente a unos 6.500 millones de dólares (5.590 millones de euros)-

También del pago de derechos de valor contingente por hasta 21,25 dólares en efectivo por acción, lo que supondría hasta 2.500 millones de dólares (2.150 millones de euros) adicionales en función del cumplimiento de ciertos hitos clínicos y regulatorios.

Novo Nordisk ha destacado que la adquisición de Metsera brindaría a la compañía la oportunidad de maximizar el potencial de la cartera y las capacidades complementarias de Metsera, destacando que se alinea con su estrategia a largo plazo de desarrollar medicamentos innovadores y diferenciados, y de tratar a millones de personas más que viven con obesidad, diabetes y sus comorbilidades asociadas.

A finales del pasado mes de septiembre, el laboratorio estadounidense Pfizer anunció un acuerdo para hacerse con Metsera, 'startup' centrada en productos para la obesidad y enfermedades cardiometabólicas, por hasta 7.300 millones de dólares.

La propuesta de Pfizer contempla el pago de 47,50 dólares en efectivo por cada acción de Metsera, así como de otros 22,50 dólares condicionados a varios hitos clínicos y regulatorios.

En este sentido, Pfizer ha respondido este jueves a la "propuesta temeraria y sin precedentes" de Novo Nordisk para adquirir Metsera, señalando que se trata de un intento por parte de una empresa con una posición dominante en el mercado de suprimir la competencia, infringiendo la ley, mediante la adquisición de una compañía estadounidense emergente.

"Propuesta superior"

Además, según la farmacéutica estadounidense, la propuesta de la danesa está estructurada para eludir las leyes antimonopolio y conlleva un riesgo sustancial tanto regulatorio como de ejecución.

"La propuesta es ilusoria y no puede considerarse una propuesta superior" según el acuerdo de Pfizer con Metsera, y Pfizer está preparada para agotar todas las vías legales para hacer valer sus derechos conforme a dicho acuerdo.

De su lado, el consejo de administración de Metsera, tras consultar con sus asesores legales y financieros externos, ha determinado que la propuesta no solicitada por parte de Novo Nordisk para adquirir la compañía constituye una "propuesta superior" según se define en el acuerdo vigente entre Metsera y Pfizer.

En este sentido, señala que la propuesta danesa valora a Metsera en hasta 77,75 dólares por acción, lo que supondría un total aproximado de 9.000 millones de dólares y representa una prima aproximada del 133% sobre el precio de cierre de Metsera el pasado 19 de septiembre, último día de cotización antes del anuncio de la transacción con Pfizer, cuya oferta alcanzaría hasta los 70 dólares por acción.

"Metsera notificó hoy a Pfizer su declaración de que la propuesta de Novo Nordisk es la propuesta superior de la compañía", ha informado la empresa, lo que, según los términos del acuerdo de fusión de Pfizer, da inicio a un plazo de cuatro días hábiles durante el cual Pfizer tiene derecho a negociar con Metsera ajustes a los términos y condiciones del acuerdo, de modo que la propuesta de Novo Nordisk deje de constituir una propuesta superior.

A este respecto, si bien Pfizer ha informado a Metsera que no considera que esta tenga derecho a entregar la notificación, "Metsera discrepa de la opinión de Pfizer", por lo que, transcurrido el plazo previsto, si el consejo de administración de Metsera concluye que la propuesta de Novo Nordisk continúa constituyendo una propuesta superior, Metsera tendrá derecho a rescindir el acuerdo de fusión de Pfizer.