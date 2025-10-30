Clevers, Abarca Prize 2025: "Este premio pertenece a los valientes científicos jóvenes que pasan por mis laboratorios"

Las claves nuevo Generado con IA Hans Clevers ha sido galardonado con el Abarca Prize 2025 por su investigación y desarrollo pionero de la tecnología de los organoides. Clevers destacó en su discurso de agradecimiento la importancia del esfuerzo colectivo de los jóvenes científicos en su laboratorio para los avances en la ciencia. La tecnología de organoides desarrollada por Clevers permite modelar órganos humanos y reproducir enfermedades, siendo un pilar para la medicina personalizada. La ceremonia de entrega del Abarca Prize contó con la presencia de importantes figuras del mundo de la política, la empresa y la sanidad.

En 2021 se lo llevó Jean-Laurent Casanova. En 2022, Philippe J. Sansonetti. En 2023 le tocó a Douglas A. Melton y en 2024 fue premiado Carl H. June. Pese a su juventud, el premio Abarca Prize ya exhibe un impresionante palmarés al que este año se ha sumado un nombre más. Se trata de Hans Clevers, que este miércoles ha recogido el Abarca Prize 2025.

Mencionar sólo lo más destacado de su currículum ya necesita varias líneas. Profesor de Genética Molecular en la Universidad de Utrecht, impulsor del Instituto de Biología Humana (IHB) y anteriormente director de Investigación Farmacéutica y Desarrollo Temprano de Roche (pRED) y miembro de su Comité de Dirección, líder distinguido de grupo en el Instituto Hubrecht (KNAW) en Utrecht y en el Centro Princesa Máxima en Utrecht de Oncología Pediátrica, ha sido galardonado con el Abarca Prize por su investigación y desarrollo pionero de la tecnología de los organoides.

Esta tecnología representa una de las herramientas más prometedoras de la biomedicina contemporánea. Su capacidad para modelar órganos humanos y reproducir enfermedades individuales hace de los organoides un pilar fundamental para la medicina personalizada y marca un hito similar en la biomedicina contemporánea al que supuso el descubrimiento de la doble hélice del ADN.

En su discurso de agradecimiento, Clevers ha querido compartir el premio. El investigador ha subrayado que los avances científicos sólo son posibles gracias al esfuerzo colectivo de muchos investigadores.

“No he hecho esto solo. La ciencia es una actividad profundamente colaborativa. Este premio pertenece a los brillantes, dedicados y valientes jóvenes científicos que han pasado por mis laboratorios, algunos de los cuales siguen allí hoy, trabajando día tras día incansablemente en el próximo avance de la tecnología de organoides”, ha considerado.

"Hoy celebramos un premio. Pero, más importante aún, una forma de entender la medicina como un acto de servicio, esperanza y respeto por la vida", ha añadido el investigador.

Según el investigador, “con este premio se defiende la promesa de la tecnología de organoides y la esperanza que esto supone para los pacientes de todo el mundo, hoy y en el futuro. Mis equipos y yo vamos a trabajar para seguir siendo dignos merecedores de esta confianza”.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha entregado el galardón. Y ha destacado la importancia de la ciencia y la investigación a la hora de impulsar el progreso y la calidad de la sanidad. “La cantidad de personalidades, profesionales y amigos de la ciencia que hoy nos acompañan en esta quinta edición del Abarca Prize nos recuerda algo esencial: que la ciencia importa, que la investigación importa y que detrás de cada gran hallazgo siempre hay alguien que se atrevió a mirar donde nadie más miraba”.

"Tenemos que dar certezas a quienes investigan. Hay muchos retos sanitarios por delante y tenemos que seguir avanzando... y para ello también necesitamos la política. Una política que entienda que la investigación no es una trinchera", ha añadido.

Se ha tratado de una ceremonia entre cuyo público ha habido importantes figuras del mundo de la política, de la empresa y de la sanidad. Entre ellas, figuras como Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola; Albert Triola, presidente de Oracle; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, o Massimo Musolino, consejero delegado de Gestión y Operación de Mediaset España.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, no se ha querido perder la entrega del galardón. También han asistido Rick R. Suárez, presidente de AstraZeneca; Carlos Murillo, presidente de Pfizer en España; Ana Pastor, presidenta de AMA Seguros, y Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas.

También han asistido Roel Nieuwenkamp, embajador de Países Bajos; Eva Ortega, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia.