Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja, las CCAA que más elevarán su gasto sanitario en 2026: más del 7%

La mayoría de comunidades autónomas ya han presentado sus presupuestos para 2026. Aunque otra cosa es aprobarlos. La necesidad de incrementar las prestaciones, elevar el número de profesionales y el envejecimiento de la población repercuten en que las regiones hayan decidido aumentar lo que destinan a gasto sanitario.

Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja han aprobado sus presupuestos y son las que más van a elevar sus partidas destinadas a sanidad. Más de un 7% en todos los casos.

Castilla-La Mancha prevé destinar 4.058 millones de euros y Cantabria, 1.312 millones. Es decir, unas subidas del 7,46% y del 7,27%, respectivamente.

En tercer lugar, se encuentra La Rioja. Esta autonomía elevará su presupuesto un 7,25% y espera desembolsar en sanidad 680 millones de euros.

Las tres citadas son líderes en elevar su gasto sanitario de cara al próximo año. Al menos, en sus presupuestos. Pero cabe destacar que la media autonómica (elaborada por este periódico con las cuentas que se han presentado y que tienen visos de prosperar) de subida sanitaria está en el 5,44%.

En medio de la crisis de los cribados, la Junta de Andalucía ha formulado unos presupuestos para 2026 con un gasto público previsto de 51.000 millones de euros. De ellos, 16.265 millones serán para sanidad, un 6,67% más que este 2025.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid espera gastar 11.009 millones de euros el año que viene en sanidad, un 5,25% más.

Más del 3%

El siguiente territorio en esta peculiar clasificación de gasto sanitario futuro es Canarias. El archipiélago de las Afortunadas apunta a un aumento del 5,11% y que la partida sanitaria del próximo año se eleve hasta los 4.833 millones de euros.

En los presupuestos que se aprobaron hace dos semanas, Castilla y León recoge dedicar 5.230 millones de euros a sanidad en 2026, un 4,47% más que este 2025.

En su caso, País Vasco destinará a sanidad 5.327 millones de euros, un 4,14% más .

Por su parte, Galicia prevé gastar en sanidad 5.671 millones, un 3,9% más que este 2025.

Finalmente, Navarra ha puesto sobre la mesa de su parlamento un incremento del 3,37% del gasto sanitario en 2026, hasta los 1.561 millones de euros.

Comunidades como Extremadura aún no han aprobado sus presupuestos. Ni lo harán. Su presidenta, María Guardiola, ha acusado el "bloqueo" de la oposición y ha decidido convocar elecciones para finales de año.

Algo parecido le está pasando a Aragón, donde se asume que no tendrá presupuestos antes del 31 de diciembre. Con todo, Jorge Azcón por ahora no ha presionado el botón rojo de convocar comicios autonómicos. Con todo, la Junta no tira la toalla y espera contar con cuentas propias (aunque se tengan que aprobar en 2026).

Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, cuya Generalitat sigue afrontando la profunda crisis política generada por la catástrofe de la dana del año pasado. Por otro lado, en los casos de Murcia, Asturias y Baleares, por ahora, no hay perspectiva de cuándo se conocerán sus presupuestos.