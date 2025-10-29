Ricardo Damas sucede a Leticia Beleta como director general y vicepresidente de Alexion en España y Portugal Alexion

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Damas ha sido nombrado vicepresidente y director general de Alexion para España y Portugal, sucediendo a Leticia Beleta. Damas buscará reforzar el liderazgo de Alexion en áreas como hematología rara, nefrología, metabolismo óseo y neurología, además de expandirse en endocrinología, cardiología y tumores raros. Leticia Beleta ha sido reconocida por su papel clave en consolidar a Alexion como un socio importante en el campo de las enfermedades raras, con un enfoque en la innovación y el acceso al paciente.

Alexion ha anunciado el nombramiento de Ricardo Damas como nuevo vicepresidente y director general de la compañía para España y Portugal.

Así lo indica la compañía en un comunicado en el que sólo se matiza que Leticia Beleta, que ocupaba el cargo hasta ahora, "inicia una nueva etapa profesional".

Según recoge el comunicado, Damas "reforzará el liderazgo de Alexion en las áreas de hematología rara, nefrología, metabolismo óseo y neurología".

También trabajará por expandir la compañía en nuevas áreas como "la endocrinología, la cardiología y los tumores raros. Lo hará manteniendo el foco en la innovación, la colaboración con los sistemas sanitarios y las asociaciones de pacientes, y defendiendo la equidad en salud en beneficio de los pacientes y la sociedad".

“Trabajar en el ámbito de las enfermedades raras supone afrontar desafíos únicos. Es un privilegio unirme a Alexion, una compañía pionera que combina innovación científica con un propósito profundamente humano: cambiar lo que significa vivir con una enfermedad rara”, ha afirmado Ricardo Damas.

Por otro lado, Alexion celebra la labor que ha hecho Beleta. "Ha sido una figura clave en la consolidación de Alexion, liderando con una firme orientación al paciente, impulsando soluciones innovadoras para ampliar el acceso y contribuyendo a posicionar a la organización como un partner clave dentro del ecosistema de las enfermedades raras".