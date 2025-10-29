La receta electrónica de Muface se podrá usar en Madrid a partir del martes 4 de noviembre

Las claves nuevo Generado con IA La receta electrónica de Muface estará disponible en Madrid a partir del 4 de noviembre, permitiendo a los mutualistas retirar medicamentos sin recetas en papel. Con la inclusión de Madrid, ya son 14 los territorios donde la receta electrónica de Muface está activa, incluyendo 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. El País Vasco será el siguiente en implementar la receta electrónica de Muface, con una presentación programada para el 14 de noviembre.

La receta electrónica y concertada de Muface se podrá emplear en una comunidad autónoma más a partir del 4 de noviembre: Madrid.

Así, desde la primera semana de noviembre, "los mutualistas titulares y beneficiarios adscritos a esta opción podrán retirar sus medicamentos en las farmacias de la región sin necesidad de talonario y recetas en papel", indica en un comunicado el Consejo General de Farmacéuticos.

Con Madrid, serán en total 14 los territorios en los que estará activa la receta electrónica concertada de Muface: 12 comunidades (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, Castilla-La Mancha) y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

Madrid tiene el mayor colectivo de mutualistas de toda España (170.000 con la opción de sanidad concertada). Con su adhesión, "un total de 463.359 mutualistas de toda España podrán acceder a esta opción que garantiza, además, la plena interoperabilidad de la receta electrónica entre las comunidades autónomas que ya ofrecen este sistema".

País Vasco será el próximo territorio en sumarse a la receta electrónica de Muface. "El 14 de noviembre será la presentación y el 25 del mismo mes estará operativa", recoge el comunicado.

“Hemos retomado el proyecto con muchas ganas tras todas las circunstancias que se sucedieron en la aprobación del Concierto, y creo que es buena muestra de ello que la receta electrónica de Muface vaya a llegar a cinco nuevas comunidades en 2025, contando Castilla la Mancha, Galicia y Aragón. Además, en apenas 15 días estaremos también en País Vasco”, ha añadido Myriam Pallarés, directora general de Muface.

Precisamente, el impulso a la receta electrónica es una de las medidas que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había incluido en su informe para mejorar el funcionamiento de la mutualidad.