Muface abordará las reformas de AIReF y avisa: los problemas de financiación son una "amenaza" para la mutualidad

El sindicato CSIF expresa preocupación por el análisis de Muface y se opone a posibles recortes que desmantelen el modelo actual.

AIReF propone reformas para mejorar la eficacia de Muface, incluyendo la optimización de medicamentos y el uso de genéricos, pero Muface no aborda propuestas para cambiar el régimen obligatorio actual.

Pese a que Muface superó el trance que supuso la renovación del último concierto sanitario (perdiendo un proveedor por el camino y quedándose sólo con Asisa y Adeslas), la mutualidad todavía tiene un futuro lleno de interrogantes para cuando acabe el actual convenio, a finales de 2027.

Unos interrogantes en los que hay amenazas como los endémicos problemas de financiación por los que atraviesa Muface, tal y como reconoce la propia mutualidad en su Plan Estratégico, que acaba de dar a conocer.

En el documento (al que ha tenido acceso este periódico), Muface admite que una de las principales amenazas que sufre es la propia "financiación del modelo". También la "alta dependencia de actores externos" y el "envejecimiento del colectivo", que eleva el coste de la atención sanitaria (algo que afecta, a su vez, a la financiación).

El documento recoge que ya se están tomando varias medidas para mejorar la eficacia, eficiencia y equidad del sistema. De hecho, varias han sido propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), aunque algunas ya se activaron con anterioridad por parte de Muface.

Se trata de reforzar los sistemas de información, impulsar la historia clínica digital y acelerar la implantación de la receta electrónica. "Otras propuestas de AIReF son inéditas hasta el momento en Muface, por lo que se incluyen como líneas de trabajo que deberán desarrollarse sobre la base de las evidencias y datos proporcionados" por la propia Autoridad en su estudio.

Entre ellas se cuenta optimizar la adquisición de medicamentos por parte de la sanidad privada que atiende a los mutualistas y fomentar el empleo de genéricos y biosimilares, con el objetivo de rebajar la factura farmacéutica.

Sin embargo, Muface declina abordar en su plan estratégico las dos propuestas estructurales de AIReF que llevarían a finiquitar este modelo de sanidad concertada: transformar la actual adscripción obligatoria a la mutualidad en un régimen voluntario y la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Con todo, que no se incluya en esta iniciativa no significa que estas medidas no se vayan a ejecutar. Muface admite que "estas medidas deben ser abordadas en un contexto más amplio del de la propia mutualidad". Por tanto, "no parece que su inclusión en el plan sea el instrumento idóneo para trabajar sobre ellas".

El documento se presentó en el último Consejo General de Muface, y no ha gustado entre los representantes de los sindicatos. Concretamente, CSIF ha manifestado su "preocupación" por el análisis, y teme que sirva para desmantelar el modelo Muface.

De hecho, en el sindicato aseguran que se opondrán "frontalmente a cualquier recorte" y tomará las medidas que considere necesarias.

Cabe recordar que Óscar López, ministro de Función Pública, se abrió, a las puertas del verano, a 'darle una vuelta' al modelo Muface basándose en las conclusiones de AIReF. Eso sí: siempre y cuando haya aval del Congreso.

Por otro lado, SegurCaixa Adeslas también apuesta por reformar pero para reforzar el futuro de Muface. Su presidente ejecutivo, Javier Mira, reclamó en junio "preservar el modelo, que está en una situación comprometida".

Por ello, pidió "apostar por soluciones que perduren en el tiempo". Y alertó de que la desaparición de Muface sería "negativa para el sistema sanitario público y para el privado".