Los técnicos superiores sanitarios convocan cuatro jornadas de huelga como rechazo al Estatuto Marco

Más frentes abiertos para Sanidad. Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) han anunciado cuatro días de huelga nacional para el 30 y 31 de octubre, y el 3 y 4 de noviembre, "ante la falta de cumplimiento" por parte del departamento, el Ministerio de Hacienda y las Consejerías de Salud de las comunidades, de los acuerdos adquiridos en junio sobre la inclusión de las demandas del colectivo en el borrador del Estatuto Marco.

Además, los técnicos sanitarios reclaman la reconversión de sus estudios (es un ciclo superior de FP) al grado universitario, tal y como sucede en el resto de Europa e incluso a nivel mundial.

"En esta ocasión el Ministerio de Sanidad ni siquiera ha recibido al comité de huelga, evidenciando una total falta de respeto hacia miles de profesionales que sostienen cada día el diagnóstico, los cribados y la seguridad del sistema sanitario público", advierten.

Cabe matizar que los Técnicos Superiores Sanitarios son los profesionales responsables de realizar las pruebas diagnósticas, los tratamientos radioterápicos, entre otros, así como los cribados poblacionales y las técnicas especializadas que permiten detectar, confirmar y tratar enfermedades.

Estos profesionales recuerdan que sin su trabajo "el sistema se paraliza". "Lo ocurrido recientemente en Andalucía es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se desprecia esta labor esencial: pruebas suspendidas, cribados detenidos y pacientes sin diagnóstico. Pese a esta realidad, el Gobierno central y las comunidades autónomas continúan ignorando las reivindicaciones de un colectivo imprescindible para la salud pública", explican en un comunicado.

Por su parte, afirman que no quieren paralizar la sanidad, pero se ven en la obligación de hacerlo."No se puede sostener un sistema sanitario moderno, tecnológico y eficaz, sin reconocer las titulaciones y condiciones laborales de quienes lo hacen posible", añaden.

De este modo, el 29 de octubre tendrá lugar una jornada de permanencia y ocupaciones simbólicas en los centros sanitarios desde las 15.00 horas.

Huelga indefinida

Además, irán más allá. El presidente del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Juan Felipe Rodríguez, ha avanzado que están dispuestos a llegar a una huelga de hambre, una huelga indefinida y "mucho más" si los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda no asumen los "compromisos" adquiridos.

Cabe destacar que las Comisiones por el Grado Universitario de los TSS, formadas por varios sindicatos, tenían prevista una huelga los días 16 y 17 de junio que desconvocaron tras una reunión con el Ministerio de Sanidad en el que este se "comprometió", según los técnicos, a impulsar sus demandas y satisfacerlas a través del Estatuto Marco que negocia con otros profesionales sanitarios.