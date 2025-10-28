Sanidad advierte que muchos médicos de determinadas especialidades acabarán en el paro en los próximos años

El Consejo de Ministros ha aprobado la cobertura de la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ampliando los criterios de acceso a ayudas para enfermedades como la Atrofia Muscular Espinal.

Sanidad planea aprobar un Real Decreto para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, incluyendo a personas migrantes en situación irregular, a finales de noviembre o principios de diciembre.

Un informe del Ministerio de Sanidad sobre oferta y necesidad de facultativos y especialistas 2023-2025 respalda la preocupación por el superávit de algunas especialidades médicas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, advierte que muchos médicos de ciertas especialidades podrían enfrentar desempleo en los próximos años debido a un exceso de profesionales.

En los próximos años, muchos médicos de determinadas especialidades acabarán en el paro debido a que no habrá tantos puestos de trabajo como demanda disponible en el mercado.

Así lo ha señalado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad. Una denuncia que coincide con las advertencias de los médicos.

Padilla ha asegurado que esta conclusión se avala con los datos que se extraen del informe de Oferta y Necesidad de facultativos y especialistas de 2023-2025 elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, ha alertado que en los últimos años se ha creado un 40% de nuevas especialidades y que muchas de ellas van a tener un superávit de médicos.

"Hemos comentado a las comunidades autónomas esa capacidad de reducir plazas en aquellas que no haya tanta necesidad y ampliarlas en las que sea fundamental, como ya hemos hecho con la especialidad de Medicina de Familia", ha aclarado.

Formación especializada

No obstante, ha propuesto reunirse con las regiones que así lo reclamen para incrementar el número de plazas acreditadas. "Son las regiones las que tienen que proponernos esas que quieran acreditar. Y después iría el proceso de oferta. Si necesitan más tienen que manifestarlo, aunque tengan algunas dudosas".

También, por otro lado, ha explicado que le parece desmesurado que el PP reclame 1.000 plazas para Medicina de Familia cuando no se tiene la capacidad en las universidades para acreditar tantas. "Tenemos un informe que nos dice cuál es la necesidad específica de plazas. Debemos seguirlo. Se nota que han dicho esa cifra sin pensar, ni consultarlo".

Por otro lado, ha rechazado las propuestas del resto de diputados para paliar el déficit de médicos como es el caso de reducir el MIR de Medicina Familiar y Comunitaria a tres años o la ampliación a la edad de jubilación hasta los 72 años.

"Desde nuestro punto de vista no es deseable porque puede perjudicar a la calidad asistencial y no tiene un encaje jurídico", ha aclarado Padilla.

Finales de año

Durante su intervención en la Comisión ha anunciado la futura aprobación dos normativas. Por un lado, ha señalado que Sanidad prevé aprobar el Real Decreto (RD) que garantizará el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, incluyendo a las personas migrantes en situación administrativa irregular, entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Además, el departamento espera tener antes de fin de año un borrador del Anteproyecto de Ley de Organizaciones de Pacientes.

En cuanto a Ley de Ratios de Enfermería, Padilla ha asegurado que el Ministerio está "terminando los últimos flecos" después del impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que ha asumido "como propia", tras el apoyo del Congreso de los Diputados a la toma en consideración del proyecto el pasado año.

Ha detallado que el objetivo es ir más allá de las ratios numéricas y establecer un modelo basado en la dotación segura y óptima de profesionales, adaptado a la complejidad de cada centro sanitario; porque, ha recordado, "no es lo mismo un hospital de tercer nivel que uno comarcal o una unidad de cuidados críticos que una planta de hospitalización".

Ley ELA

Además, como ya adelantó este periódico, el Consejo de Ministros de este martes, ha aprobado la cobertura de la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Este nuevo Real Decreto establece los criterios generales y operativos que permitirán determinar los casos en los que resulta aplicable la norma, por lo que incluye un listado indicativo de enfermedades que, por su evolución clínica, presentan una alta probabilidad de cumplir los criterios definidos, que deberán ser verificados para que sea reconocido su cumplimiento.

En cuanto a esto, Padilla ha aclarado que el Ministerio de Sanidad ha intervenido en el ámbito de los criterios y que ha eliminado el requisito de la esperanza menor a 24 a 36 meses, para que enfermedades como la Atrofia Muscular Espinal (AME) puedan acceder también a las ayudas de la ley ELA.

En lugar, se ha sustituido ese requisito por "afectación significativa de la supervivencia".