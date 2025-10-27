Novartis adquiere la compañía biofarmacéutica Avidity Biosciences por 10.300 millones de euros

Los accionistas de Avidity recibirán 62 euros por acción, lo que representa una prima del 46% sobre el precio de cierre de la acción.

La adquisición se alinea con la estrategia de neurociencia de Novartis, incorporando terapias para la distrofia miotónica de tipo 1 y la distrofia muscular de Duchenne.

Novartis ha adquirido la compañía biofarmacéutica Avidity Biosciences por 10.300 millones de euros, ampliando su portafolio en terapias ARN para enfermedades neuromusculares.

Novartis saca músculo y adquiere su cuarta compañía en lo que va de año. La farmacéutica ha firmado un acuerdo de 10.300 millones de euros (12.000 millones de dólares) para comprar Avidity Biosciences, una empresa estadounidense centrada en la administración de terapias ARN directamente al tejido muscular. Así lo ha señalado el gigante suizo en un comunicado.

Esperan que la fusión se concrete en el primer semestre de 2026. Y hasta ese cierre, continuarán operando como compañías separadas e independientes.

Por su parte, Avidity se compromete a ofrecer una nueva clase de terapias pioneras de ARN dirigidas a enfermedades neuromusculares genéticas graves. La adquisición propuesta incorporará los programas de neurociencia en fase avanzada de la compañía a Novartis y le brindará acceso a una plataforma diferenciada de administración dirigida por ARN.

Como ha informado la biotecnológica suiza, se espera que estos programas impulsen la estrategia de neurociencia de la compañía y complementen la cartera actual de productos con medicamentos terapéuticos de primera clase que aborden los factores genéticos de las enfermedades que dañan los músculos.

“La plataforma AOC pionera de Avidity para terapias de ARN y sus activos en fase avanzada refuerzan nuestro compromiso de ofrecer medicamentos innovadores, específicos y pioneros en su clase para tratar enfermedades neuromusculares devastadoras y progresivas”, ha afirmado Vas Narasimhan, director ejecutivo de Novartis.

Con esta adquisición ha aumentado la tasa de crecimiento anual compuesta de ventas esperada para 2024-2029 de Novartis pasando del 5% al 6%.

La adquisición propuesta se alinea con la estrategia de neurociencia a largo plazo de Novartis, expandiendo su cartera de productos con posibles lanzamientos a corto plazo de tratamientos para enfermedades genéticamente definidas.

Neurociencia

Avidity cuenta con varias terapias que se incorporaban a la cartera de servicios de Novartis. Entre ellas se encuentra un tratamiento para tratar la distrofia miotónica de tipo 1, un trastorno neuromuscular progresivo poco común, con mal pronóstico y sin terapias modificadoras de la enfermedad.

Además de otra terapia para la distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD), un trastorno hereditario poco común que causa una pérdida implacable de la función muscular y discapacidad progresiva y para la distrofia muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad grave de inicio temprano marcada por daño muscular progresivo y reducción de la esperanza de vida.

Transacción

Después de esta compra, Novartis adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de Avidity. De acuerdo con los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de la compañía estadounidense recibirán casi 62 euros (72 dólares) por acción en efectivo al cierre, lo que representa una prima del 46 % sobre el precio de cierre de la acción.

Antes del cierre de la fusión, Avidity transferirá a SpinCo, una subsidiaria de propiedad absoluta de Avidity, los programas de cardiología de precisión en fase inicial y las colaboraciones de la compañía.

La transferencia incluye ciertos activos de Avidity. Los accionistas recibirán una distribución de una acción de SpinCo por cada diez de la biofarmacéutica que posean y/o una distribución prorrateada en efectivo de los ingresos recibidos antes del cierre si ciertos activos de SpinCo, o la propia SpinCo, se venden a un tercero.