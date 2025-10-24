Sanofi gana 8.614 millones hasta septiembre, un 70,2% más, y mantiene previsiones
La compañía sigue esperando para 2025 que las ventas crezcan por encima del 7%.
Sanofi obtuvo un beneficio neto de 8.614 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un aumento del 70,2% respecto al año anterior.
Las ventas netas de Sanofi alcanzaron los 32.323 millones de euros, con las vacunas aportando 5.897 millones de euros, un 0,7% menos.
El tratamiento Dupixent incrementó sus ventas un 26,2%, superando los 4.000 millones de euros trimestrales a nivel global.
Sanofi mantiene sus previsiones de crecimiento de ventas por encima del 7% y un incremento de beneficios por acción del 12% para 2025.
Sanofi cerró los primeros nueve meses de 2025 con un beneficio neto atribuido de 8.614 millones de euros, lo que supone mejorar en un 70,2% el resultado obtenido durante el mismo periodo del año anterior, según ha informado la farmacéutica francesa, que mantiene previsiones para este año.
Las ventas netas ascendieron a 32.323 millones de euros, un 5,9% más, de las que las vacunas aportaron 5.897 millones de euros, un 0,7% menos. Destacó el desempeño de Beyfortus, dirigida contra el virus respiratorio sincitial, tras generar 1.095 millones de euros, un 33,8% más. Se anotaron otros ingresos por 2.188 millones de euros.
De su lado, el total de costes en los que incurrió Sanofi por ventas, I+D o amortizaciones, entre otros, se quedó en los 27.129 millones de euros, un 2,1% más en comparativa interanual.
Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias fueron de 2.802 millones de euros y la facturación de 12.434 millones de euros, equivalente a un retroceso del 0,5% y a una subida del 2,3% desde las cifras de hace doce meses, respectivamente. Los ingresos varios ascendieron a 736 millones de euros.
"Seguimos ejecutando nuestra estrategia y el impulso del crecimiento continuó durante el tercer trimestre, con un aumento de las ventas del 7% sobre la elevada base de comparación del año pasado", ha afirmado el consejero delegado de Sanofi, Paul Hudson.
"[La facturación del tratamiento para la dermatitis] Dupixent aumentó un 26,2% y superó por primera vez los 4.000 millones de euros en ventas trimestrales globales y los 3.000 millones de euros en EEUU a pesar del impacto desfavorable de los tipos de cambio", ha añadido el directivo, que ha reconocido, también, que las vacunas para la gripe se resintieron por la competencia en precios y las menores tasas de inmunización.
La multinacional ha mantenido previsiones y sigue esperando para 2025 que las ventas crezcan por encima del 7%, al tiempo que los beneficios por acción crecerán alrededor de un 12% en términos comparados.
Además, Sanofi planea terminar su programa de recompra de 5.000 millones, del que lleva completado el 82%.