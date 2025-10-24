Los consejeros de Sanidad del PP y el del País Vasco dan plantón a Mónica García en la reunión con las CCAA

La ausencia de los consejeros del PP y País Vasco subraya diferencias políticas en temas de salud.

El Consejo Interterritorial se celebró en Zaragoza el viernes, marcado por tensiones sobre cribados de cáncer de mama y abortos.

Consejeros de Sanidad del PP y del País Vasco no asistieron a la reunión con la ministra Mónica García.

La guerra entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad está más viva que nunca. Los consejeros del PP y del País Vasco han dado plantón a Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes en Zaragoza.

Esto se produce en medio de la polémica por los cribados de cáncer de mama y el aborto tras la publicación del informe de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y las exigencias del Ministerio para crear el registro de objetores.

Como ha podido saber este periódico, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, junto con los de Sanidad del Partido Popular, y el consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez Ruiz, han abandonado la sesión del Pleno del Consejo Interterritorial.

Antes del plantón recibido por los consejeros del PP, García ha hecho un llamamiento este viernes a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas para "rectificar" ante los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cérvix.

Cabe destacar que las comunidades lideradas por el PP en un inicio comunicaron que no iban a trasladar los datos al ministerio ante una falta de programa informático.

García ha reiterado que el PP "no puede ocultar los datos. No puede escudarse detrás de si falta o no falta un sistema informático. Tienen todas las herramientas para poder derivar al Ministerio de Sanidad, los datos para dar confianza a las mujeres y a los ciudadanos de este país", ha recalcado minutos antes de dar comienzo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Ante esto, los consejeros han decidido levantarse justo antes de la lectura del comunicado al que ha tenido acceso este periódico. Estos denuncian "la utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por parte del Gobierno".

Nunca, "a lo largo de la historia, este órgano de coordinación, se había utilizado para los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud", aseguran en el comunicado.

Por otro lado, han asegurado que la ministra está "rompiendo" la esencia del Consejo y que en lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el Ministerio "ha preferido imponer sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas".

Un ejemplo de ello, como han asegurado, ha sido la manipulación unilateral de los acuerdos adoptados en la Ponencia de Cribados en el mes de abril.

De esta manera, los consejeros han denunciado que el Ministerio aún no ha puesto a disposición de las comunidades autónomas el sistema informático imprescindible para gestionar los datos, "estando los indicadores en fase de revisión y actuando de forma interesada, partidista y en contra del propio Sistema Nacional de Salud".

En lugar de buscar una solución consensuada, "la ministra ha optado por imponer su criterio, vulnerando los principios de respeto y colaboración que deben regir este órgano", han continuado.

Además, han hecho mención especial a la situación que ocurre en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según han denunciado, "el ministerio no asume su responsabilidad".

Ley de Cohesión

En su lectura, los consejeros han señalado que los representantes de las comunidades merecen "el respeto institucional que reconoce la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Un respeto que el actual Ministerio de Sanidad ha vulnerado de forma continua".

Además, han denunciado que la situación de los cribados ha alcanzado un mayor nivel de gravedad debido "a la denegación por parte del Gobierno de España de las modificaciones presupuestarias necesarias para las transferencias de programas de Salud Pública, entre ellas las destinadas a los sistemas de vigilancia del cáncer".

Las comunidades autónomas, como han precisado los consejeros, "han tenido conocimiento de esta decisión a través de un mensaje de WhatsApp del propio director general de Salud Pública, lo que evidencia el desdén y el desprecio con que el Gobierno trata asuntos de enorme trascendencia para la salud de los ciudadanos".

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha lamentado este gesto "de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía".

Reacción del Ministerio

Su ausencia ha impedido votar dos acuerdos. Por un lado, la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y el otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer.

"Una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública. Mientras mantienen la opacidad con los datos de los cribados, bloquean otros recursos que salvan vidas", ha denunciado Mónica García, en sus redes sociales.