Sanitas inaugura su nuevo centro de formación sanitaria práctica y tecnológica en Barcelona

La inauguración contó con la presencia de directivos como Elena Juárez y Susana Requena, quienes destacaron el enfoque de calidad y colaboración con centros médicos y hospitales.

El centro combina formación presencial y online y busca generar oportunidades para los jóvenes y reforzar la red de profesionales del sistema.

El nuevo campus ofrece ciclos de grado medio y superior en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene Bucodental e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

Sanitas ha inaugurado un nuevo centro de Formación Profesional en Barcelona, llamado Sanitas Campus FP, que amplía su oferta formativa sanitaria.

Sanitas amplía su oferta formativa sanitaria después de la apertura del primer centro en Madrid en 2023. La compañía ha inaugurado oficialmente su nuevo centro de Formación Profesional en Barcelona: Sanitas Campus FP.

Con esta apertura, el grupo hospitalario da un paso más en su estrategia educativa, consolidando su presencia en Cataluña y apostando por un modelo de formación práctica y tecnológica.

Este nuevo campus ofrece ciclos de grado medio y superior en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Higiene Bucodental; e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Y contará con una metodología flexible que combina formación presencial y online.

El acto de inauguración, que ha tenido lugar en las instalaciones del propio centro, ha contado con la presencia de Elena Juárez, directora de People de Sanitas y Bupa Europe & Latinoamérica; Luisa Escribano, directora de Formación Profesional de Sanitas; y Susana Requena, directora del nuevo centro.

“Con este nuevo centro, no sólo contribuimos a generar oportunidades para los jóvenes, sino que también reforzamos la red de profesionales capacitados que necesita el sistema”, ha señalado Juárez.

Estrategia en Cataluña

Por su lado, Requena ha añadido: "Nuestro objetivo es acompañar a los alumnos con una formación de calidad, ética y humana, conectada con las necesidades del sector y en colaboración con nuestros centros médicos, hospitales, clínicas dentales, residencias de mayores y centros de día".

La inauguración del Sanitas Campus FP Barcelona se enmarca dentro del plan de expansión educativa de la compañía, que comenzó con la apertura de su primer centro en Madrid en 2023 y que ahora continúa en Cataluña.

La compañía prevé además construir en esta misma área el Hospital Marina, un nuevo centro con el que continuará ampliando su red asistencial en Cataluña.