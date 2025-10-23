Roche factura 49.561 millones de euros hasta septiembre, un 2% más que en el mismo periodo de 2024

Roche prevé un aumento de ventas del 5% para el año y se enfoca en ampliar su presencia en el mercado de la obesidad y la diabetes tipo 2, colaborando con Rovi.

El área de diagnósticos experimenta una disminución del 3,9% en ingresos, alcanzando los 11.138 millones de euros.

La división farmacéutica de Roche reporta un crecimiento del 3,8%, destacando medicamentos como Phesgo, Xolair, Hemlibra, Vabysmo y Ocrevus.

Roche incrementa su facturación un 2% hasta septiembre de 2024, alcanzando los 49.561 millones de euros, impulsada por su división farmacéutica.

Roche mejora sus ventas. El grupo farmacéutico ha facturado hasta septiembre 45.862 millones de francos suizos (49.561 millones de euros), lo que supone un 2% más que en el mismo periodo de 2024, gracias al impulso de su división farmacéutica.

En este sentido, la multinacional ha desvelado este jueves que la división farmacéutica generó 35.555 millones de francos (38.423 millones de euros) durante el periodo analizado, un 3,8% más.

Entre los principales vectores de crecimiento estuvieron los medicamentos Phesgo, para el cáncer de mama; Xolair, para las alergias alimentarias; Hemlibra, para la hemofilia tipo A; Vabysmo, para enfermedades oculares; y Ocrevus, para las esclerosis múltiple.

De su lado, el área de diagnósticos vio reducidos sus ingresos en un 3,9%, hasta los 10.307 millones de francos (11.138 millones de euros).

Sólo en el tercer trimestre, la cifra de negocio se situó en los 14.918 millones de francos (16.121 millones de euros) tras retroceder un 1,4% interanual.

"Seguimos construyendo a partir de nuestro impulso positivo con un fuerte crecimiento de las ventas del 7% a tipos de cambio constantes. Basándonos en nuestros sólidos resultados, hemos elevado nuestras previsiones de beneficios para todo el año", ha afirmado el consejero delegado de Roche, Thomas Schinecker.

En este sentido, Roche espera ahora elevar las ventas durante el ejercicio en torno a un 5%, al tiempo que anticipa un incremento del dividendo a repartir.

Los resultados de la farmacéutica se suman a la nueva estrategia que quieren impulsar: adentrarse en el mercado de la obesidad y la diabetes tipo 2.

Recientemente, ha anunciado una nueva alianza con Rovi para producir su nuevo medicamento contra la obesidad en las instalaciones de la compañía española en San Sebastián de los Reyes.