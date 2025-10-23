La patronal de las farmacias elige a Ana Oliver como nueva presidenta

Ana Oliver promete una nueva etapa de diálogo, unidad y defensa de los intereses farmacéuticos, con una participación electoral del 94%.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha elegido como nueva presidenta a Ana Oliver tras unas elecciones celebradas este jueves, al obtener el 53 % de los votos emitidos. Así lo ha anunciado la patronal en un comunicado.

Desde que cogió el mando de la FEFE en 2017, de Palacio ha conseguido integrar a la Farmacia en los órganos de representación empresarial al incorporarse al Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Todo esto ha hecho que su trayectoria haya sido reconocida en los Premios Fundamend & Wecare-u en junio de este año.

La actual junta directiva quedaría así reflejada con Ana Oliver a la cabeza. Elena Jiménez como Secretaria General; Guillermo Torres, tesorero; Juan Domingo Román, vicepresidente primero y María Victoria Hervás, vicepresidenta segunda.

Oliver, la actual presidenta de Adefarma (Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid), también ha sido vicepresidenta durante más de ocho años de Hefame. Además, es titular de una farmacia en Madrid desde 1998 y vocal de la Junta Directiva de Ibermutua.

"Comenzamos una nueva etapa basada en el diálogo, la unidad y la defensa firme de los intereses de nuestras farmacias. Nuestro compromiso es trabajar con responsabilidad, escuchar a todos y construir una organización que mire al futuro con ambición y realismo," ha señalado Ana Oliver tras conocerse el resultado.

La jornada de elecciones se ha caracterizado "por una participación altísima, que ha alcanzado el 94% del censo electoral, reflejo del compromiso del colectivo farmacéutico con su representación empresarial".