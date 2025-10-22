AstraZeneca y Microsoft firman un acuerdo para implantar programas de IA y analítica avanzada de datos en sanidad

Las plataformas "Apto-EMR" y "Echo" mejoran la identificación de pacientes en riesgo y facilitan la consulta médico-paciente, respectivamente.

AstraZeneca y Microsoft han firmado un acuerdo con el objetivo de promover la innovación tecnológica en el ámbito sanitario mediante el desarrollo de programas de inteligencia artificial, salud digital y analítica avanzada de datos.

Con esta colaboración se busca acelerar la transformación digital del sistema de salud en España, contribuyendo a una atención sanitaria más personalizada, predictiva y sostenible de la mano de profesionales sanitarios innovadores y centros sanitarios de primer nivel.

El acuerdo establece un marco de cooperación en diversas áreas: el impulso de programas de investigación e innovación en salud; la aplicación de tecnologías digitales y de ciencia de datos al ámbito sanitario; la puesta en marcha de casos de uso en entornos clínicos reales; la colaboración con los sistemas de salud; y otras acciones que contribuyan a difundir el potencial de la tecnología y la Inteligencia Artificial en este sector.

Estas líneas de trabajo permitirán avanzar en la digitalización del sistema sanitario español, reforzando la interoperabilidad, la eficiencia y la capacidad predictiva de los servicios de salud, han señalado ambas compañías en un comunicado.

En este contexto, "la alianza con Microsoft" representa un hito en la apuesta por transformar el sistema sanitario a través de la inteligencia artificial y la colaboración público-privada.

Hub de innovación

Esta visión se materializa también en el Hub de Innovación de AstraZeneca en Madrid, un espacio que impulsa la colaboración con los agentes del ecosistema de innovación en salud, "incluyendo 18 startups, y cuyos programas ya han mejorado la atención y la calidad de vida de miles de pacientes en España", señala la farmacéutica.

Además, ambas compañías han acordado explorar conjuntamente nuevos programas y soluciones escalables a nivel nacional o regional. Este acuerdo consolida la colaboración existente en este campo entre Microsoft y AstraZeneca a través del desarrollo de soluciones innovadoras como los programas “Apto EMR” y “Echo”.

Plataformas

"Apto-EMR" se apalanca en la tecnología de Pangaea Data, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para mejorar la identificación de pacientes en riesgo, en base a las guías clínicas. Esta plataforma tecnológica maximiza los sistemas de información en salud para identificar pacientes con patologías como la enfermedad renal crónica o la EPOC en riesgo", detallan.

Por su parte, el programa "Echo", junto a la startup española Recog, especializada en IA y procesamiento de lenguaje natural, pretende facilitar la consulta médico-paciente. El uso de esta tecnología ha demostrado reducir hasta un 44,7 % el tiempo de escritura en consulta y mejorar la calidad de la documentación clínica.

Ambas plataformas se apoyan en la infraestructura cloud de Microsoft Azure, que garantiza un despliegue seguro, escalable y conforme a la normativa sanitaria, preservando la privacidad de los datos clínicos y facilitando la interoperabilidad con los sistemas hospitalarios.

Según Rick Suárez, presidente de AstraZeneca España, "nuestra colaboración con Microsoft marca un hito en el camino hacia la transformación digital del sistema sanitario español. Estamos comprometidos en liderar la integración de la IA, generando soluciones que mejoren la vida de los pacientes y el trabajo de los profesionales sanitarios".