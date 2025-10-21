Sanidad pide a los sindicatos que remitan sus propios borradores sobre jubilación y jornadas de trabajo

La negociación busca mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, abordando la nueva clasificación profesional y las retribuciones.

Tras la huelga médica del 3 de octubre, el Ministerio se comprometió a discutir jubilación, retribuciones profesionales y jornadas laborales con los sindicatos.

Sanidad convoca a los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde para que presenten borradores sobre jubilación y jornadas de trabajo.

El Ministerio ha decidido escuchar las peticiones de los sindicatos sanitarios (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde). O al menos, por el momento. A petición de Sanidad, las organizaciones del Ámbito de Negociación elaborarán nuevos borradores con propuestas para tratar la jubilación parcial y anticipada y las jornadas de trabajo.

Este martes, ambos han tenido una reunión después de tres semanas sin reunirse.

Tras las movilizaciones y la pasada huelga médica nacional del pasado 3 de octubre, el departamento se comprometió a tener tres citas más con los sindicatos para cerrar todos aquellos asuntos que aún quedaban pendientes (jubilación, retribuciones de la nueva clasificación profesional y jornadas).

La negociación entre los sindicatos y los responsables del Ministerio de Sanidad continuará en los próximos días.

El objetivo es alcanzar acuerdos que garanticen avances en las condiciones laborales y profesionales de todo el personal de la sanidad pública. Así lo han señalado los sindicatos sanitarios en un comunicado.

Clasificación profesional

En una próxima reunión, como han informado los sindicatos, está previsto abordar el sistema de clasificación profesional y sus retribuciones, otro de los "aspectos esenciales e irrenunciables" para cerrar el borrador del nuevo Estatuto Marco.

Por su parte, los sindicatos recuerdan que el Estatuto Marco aún no contempla asuntos muy importantes, como la nueva clasificación profesional, con la negociación de unas nuevas retribuciones básicas acordes al nivel de cualificación y responsabilidad que asume cada grupo profesional.

Tampoco aborda la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales que, según estos, debe llevar aparejadas medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos que se realizan para garantizar la continuidad asistencial y, por último, la regulación del derecho al acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial.





