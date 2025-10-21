Dimiten el presidente y el vicepresidente de Novo Nordisk por diversas discrepancias con el accionista mayoritario

Las claves nuevo Generado con IA El presidente y vicepresidente de Novo Nordisk, Helge Lund y Henrik Poulsen, han dimitido junto con cinco consejeros independientes. Las discrepancias con el accionista mayoritario, la Fundación Novo Nordisk, han llevado a la dimisión en bloque antes de la junta extraordinaria del 14 de diciembre. La Fundación Novo Nordisk controla el 77,28% de los derechos de voto y el 28,05% del capital de la empresa.

Movimientos en el consejo de administración de Novo Nordisk. El presidente de la farmacéutica danesa, Helge Lund, el vicepresidente de la empresa, Henrik Poulsen, y cinco consejeros independientes han dimitido tras diversas discrepancias con el accionista mayoritario de la empresa.

Estos no se postularán en la junta extraordinaria de accionistas de la compañía del próximo 14 de diciembre, después de constatar las diferencias con la Fundación Novo Nordisk (principal accionista de la compañía farmacéutica).

"Tras el diálogo con la Fundación Novo Nordisk sobre la futura composición del consejo de administración, no se ha logrado un consenso", ha declarado Helge Lund, presidente del consejo de Novo Nordisk.

En este sentido, ha explicado que el consejo propuso una renovación centrada en la incorporación de nuevas competencias seleccionadas, manteniendo al mismo tiempo la continuidad, mientras que el consejo de la Fundación deseaba una reconfiguración más amplia.

"Tras una deliberación exhaustiva y considerando la posición de la Fundación y su control de la mayoría de los votos, el Consejo concluyó que lo mejor para la empresa y sus accionistas es convocar una junta general extraordinaria para elegir a los nuevos miembros y así aclarar la futura gobernanza de Novo Nordisk", ha añadido Lund.

Junta general

De este modo, el presidente, el vicepresidente y los consejeros independientes Laurence Debroux, Andreas Fibig, Sylvie Grégoire, Christina Law y Martin Mackay, más de la mitad de los 12 miembros del consejo de la empresa, no se presentarán a la junta general extraordinaria.

De su lado, Kasim Kutay (no independiente) y los miembros elegidos por los empleados, Elisabeth Dahl Christensen, Liselotte Hyveled, Mette Bojer Jensen y Thomas Rantzau, permanecerán en el consejo de Novo Nordisk.

La Fundación Novo Nordisk controla el 100% de Novo Holding, sociedad que mantiene el 77,28% de los derechos de voto y el 28,05% del capital del laboratorio danés a través de acciones clase A, no cotizadas, y acciones clase B.