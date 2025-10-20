Las CCAA del PP no darán datos sobre sus cribados y acusan a Sanidad de no haber creado un sistema para compartirlos

Las comunidades argumentan que la solicitud de datos de cribados por parte de Sanidad responde a una estrategia política más que técnica, dada la falta de infraestructura adecuada.

Las comunidades autónomas del Partido Popular no entregarán los datos del cribado de cáncer (mama, colón y cérvix) a Sanidad. Estas han argumentado que no pueden proporcionar dicha información porque el Ministerio no haber creado aún un sistema informático adecuado para compartir los datos.

Como ha comprobado este periódico y ha adelantado Redacción Médica, los representantes de las regiones gobernadas por el PP han remitido una carta a la Ministra de Sanidad, Mónica García, alegando una serie de argumentos.

"El Ministerio no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados de calidad asistencial que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación. Tampoco existe ningún documento oficial que regule el funcionamiento de estos programas", alegan en la carta.

Por eso, aseguran que "les resulta llamativo" que el departamento solicite dichos datos cuando aún no ha terminado de completar su propio trabajo. Es decir, el sistema informático que los recoge "aún no está disponible ni operativo".

De esta manera, argumentan que el pedido de estos programas de cribado responde más a una "estrategia política que técnica y de distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio".

Competencia exclusiva

En esa misiva, también recuerdan que el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado en la Ponencia de Cribados del CISNS, actualmente se encuentra en proceso de revisión debido a las dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas.

El cálculo de los 22 indicadores previstos, en dicho documento, como declaran en la carta, está supeditado al desarrollo del sistema informático específico que debe permitir a las comunidades autónomas cargar los datos requeridos.

Por eso, los territorios vuelven a recalcar que les "resulta improcedente" que Sanidad les exija la remisión de la información solicitada, al no estar estabilizado el modelo ni garantizada su homogeneidad.