La crisis de los cribados empuja a siete comunidades autónomas a potenciar sus estrategias de 'screening' en cáncer

La polémica de los cribados por el retraso en los diagnósticos de cáncer de mama de más de 2.000 mujeres andaluzas se ha extendido a todo el país. Más de siete comunidades autónomas ya han anunciado nuevos planes de cribados para potenciar sus estrategias de screening.

País Vasco, las dos Castillas, Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, están entre los territorios que han decidido dar un paso más después de la crisis de cribados. Incluida, Andalucía. Esta región ha ejecutado todo un plan de choque para abordar dicha crisis.

La más reciente ha sido la Comunidad Valenciana. La Consejería de Sanidad se ha comprometido a comunicar los resultados de las mamografías en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

En las cartas de invitación a la población diana incluyen la advertencia de que si en ese plazo no se ha recibido la notificación, se establecerá un trámite para el seguimiento de casos.

Además, el consejero, Marciano Gómez, ha anunciado un nuevo plan para el programa de cribado que conllevará "todo un impulso tecnológico" para el sistema.

La autonomía ha renovado la aplicación que informa a las mujeres sobre el proceso, las citas para pruebas y los resultados.

El nuevo programa de cribado contempla la renovación de 11 mamógrafos y la introducción de la Inteligencia Artificial (IA) que servirá como apoyo en las lecturas de pruebas diagnósticas y en la integración de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales.

Madrid

Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció, hace unas semanas, que ampliará su programa de cribados de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años antes de que llegue 2028 (en la actualidad su población diana se sitúa entre los 50 y 69 años).

Como ya contó este diario, la incorporación de nuevos grupos de edad también se hará de manera escalonada. En 2026 se sumarán las mujeres de 45, 70 y 71 años; en 2027 las de 46, 72 y 73; y en 2028 las de 47, 48 y 74 años. Con ello, se ampliará de manera definitiva la cobertura hasta los 30 años de cohorte.

En paralelo, la Consejería de Sanidad también ha anunciado que habrá mejoras en el programa de cribado de cáncer de colon (Prevecolon).

Ahora, las farmacias de toda la Comunidad de Madrid van a formar parte del programa para que los ciudadanos puedan dejar ahí sus muestras de heces sin tener que trasladarse hasta un hospital. Algo que, tal y como espera la Consejería, incrementará el uso de este cribado.

A estos nuevos planes les sigue Castilla-La Mancha. El Gobierno que dirige Emiliano García-Page ha autorizado la contratación del programa de detección precoz de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) entre los años 2026 y 2028 por un importe total de 1,5 millones de euros.

Por su parte, Castilla y León ha anunciado que reforzará los cribados oncológicos junto con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Ambas están estudiando participar en un proyecto internacional con la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS.

Este proyecto, como comunicó la asociación este pasado miércoles 15 de octubre, pretende recopilar información cuantitativa y cualitativa sobre el funcionamiento de los programas de cribado de cáncer colorrectal y estudiar la posibilidad de ampliarlos a otros tipos de cribado.

País Vasco

Poco antes de que estallara la polémica de los cribados de las mujeres andaluzas, País Vasco adelantó su nuevo plan para mejorar su programa de screening de cáncer.

Hace tres semanas, el Gobierno autonómico anunció la ampliación del programa de cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de entre 48 y 69 años, rebajando en dos años la edad de participación (actualmente la primera prueba se realizaba a partir de los 50 años).

Además, esta comunidad se convertirá en pionera en ofrecer tratamientos de protonterapia y terapias con celulares CAR-T. De hecho, la región tiene en marcha un nuevo proyecto: la Unidad de Protonterapia del Hospital Donostia, que abrirá sus puertas en 2027.

Dará cobertura no sólo en País Vasco, sino también en Navarra, La Rioja, Burgos y Soria.

Galicia también ha sido una de las autonomías que se ha adelantado. La directora general de Salud Pública, Carmen Durán, anunció que la Xunta extenderá los cribados de cáncer de cérvix y de colon (el de cáncer de mama ya lo realizaba), en su caso, a los centros penitenciarios de la comunidad gallega.

Además, Galicia cuenta con dos nuevos programas piloto de cribados: el de pulmón y el de próstata, que están desarrollándose actualmente.

Andalucía

El retraso de los diagnósticos de cáncer de mama de 2.000 mujeres andaluzas ha desencadenado que el Gobierno autonómico haya desarrollado todo 'un plan integral' para abordar de manera tajante esta crisis.

Como ya contó este periódico, el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, se ha estrenado anunciando un plan de choque de cribado de cáncer, que incluye de mama, colon y el de cuello del útero.

Este supondrá una inversión de 100 millones de euros, la incorporación al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 705 profesionales más y un seguimiento personalizado de cada paciente.

Este plan incluiría el lanzado hace unos días con una inversión de 12 millones de euros para que todas las mujeres que han podido estar en esa situación se hagan una prueba antes del 30 de noviembre.

En el plan de choque se incluye, además, un cambio en el protocolo. La Junta ha anunciado que habrá cambios en los protocolos y, por primera vez, también se informará a las pacientes cuando el diagnóstico no sea claro (antes no había una comunicación reglamentada para hacerlo).

Y aparte de hacer una revisión del sistema, la comunidad ampliará las franjas de edad para realizar dichas pruebas. A partir de 2027, el programa de cribado de cáncer de mama incluirá a todas las mujeres andaluzas con edades comprendidas entre los 45 y los 75 años (actualmente dicho programa va dirigido a aquellas de entre 49 y 71 años).

Pero esto no acaba aquí. El Ministerio también ha desplegado toda una estrategia a nivel nacional. El departamento ha solicitado a todas las autonomías los datos de los programas no sólo de cáncer de mama, sino también de colon y cérvix.

Como ya contó este periódico, su principal objetivo "es reforzar la vigilancia en el territorio nacional para evitar casos como los de Andalucía", aseguró la Ministra de Sanidad, Mónica García, tras la celebración del pasado Consejo extraordinario Interterritorial del Sistema de Salud (CISNS).